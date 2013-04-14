В Подмосковье испытали олимпийские автобусы

Фото: mt.mosreg.ru

На Голицынском автобусном заводе прошел тест-драйв автобусов ГОЛАЗ, которые производятся к Олимпийским играм в Сочи.

Участники испытаний признали хорошую управляемость новых автобусов и удобство вождения с роботизированной коробкой передач Scania Opticruse, отмечает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Главным перевозчиком XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи 2014 года станет "Мострансавто". До конца года в город-курорт будут поставлены 709 автобусов, предназначенных для обслуживания маршрутов между олимпийскими объектами. Общая стоимость техники составит более 6 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что из общего количества поставляемой техники в Сочи поставят 282 автобуса большого класса ГОЛАЗ-5251 "Вояж", из них 150 единиц техники, разработаны специально для пассажиров с ограниченными возможностями. Из 370 автобусов особо большого класса ГОЛАЗ-6228 - 77 машин в специсполнении. Также на сочинские маршруты выйдут 57 туристических автобусов ГОЛАЗ-52911 "Круиз".

В автобусах изменены колесные арки для установки противогололедных цепей, транспорт оснастят навигаторами ГЛОНАСС, оборудованием электронного информирования пассажиров на русском и английском языках, а также Wi-Fi.

Кроме того, в автобусах установят видеокамеры обзора салона и маршрутные видеокамеры с возможностью передачи данных на пульт диспетчерской, добавляется в материале.