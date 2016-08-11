Российские спортсмены завоевали три медали в пятый день ОИ-2016

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Cборная России завоевала три медали в пятый день летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Копилка российской команды пополнилась одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалью.

Золото завоевала рапиристка Ирина Дериглазова. Представительница Россиивпервые завоевала золото в фехтовании на рапире впервые с 1968 года.

Серебряная медаль на счету велогонщицы Ольги Забелинской, которая стала второй в гонке с раздельного старта. Бронзовую медаль завоевал пловец Антон Чупков – он стал третьим на дистанции 200 метров брассом.

За пять дней Игр сборная России завоевала 15 медалей: четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые. Россияне идут на шестом месте в неофициальном общекомандном зачете.

