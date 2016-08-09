Сборная России на ОИ-2016: за кого болеть 9 августа в Рио

Российские спортсмены в четвертый медальный день Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро поборются за награды в девяти видах спорта. Всего будут разыграны 15 комплектов наград. О том, за кого из спортсменов сборной России болеть во вторник – в материале m24.ru.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев.

Российские спортсмены 9 августа поборются на медали в спортивной гимнастике, плавании, фехтовании, стрельбе и дзюдо.

Спортивная гимнастика

В командном многоборье во вторник все шансы на медали имеет женская сборная сборная России по спортивной гимнастике. Алия Мустафина, Анастасия Мельникова, Мария Пасека, Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян в квалификации заняли третье место – после Китая и США.

Стрельба

Женщины разыграют медали в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. За Россию выступят Екатерина Коршунова и Виталина Бацарашкина. Последняя, к слову, уже принесла национальной сборной серебро Игр-2016.

Гребной слалом

В гребном слаломе среди каноистов-одиночников Россию представит Александр Липатов, который занял на отборочном этапе полуфинала 10-е место.

Дзюдо

Чемпион Европы Хасан Халмурзаев в весе до 81 килограммов начнет турнир поединком с иранцем Саидом Моллаи. В весе до 63 килограммов Екатерина Валькова сразится с голландкой Аникой ван Эмден.

Сборная России находится на седьмом месте в общекомандном зачете Игр

Фехтование и плавание

Вадим Анохин, Павел Сухов и Антон Авдеев в четвертьфинале в командной шпаге сразятся со сборной Украины. В плавании пройдут раунды мужской эстафеты 4 по 200 вольным стилем.

Тяжелая атлетика, прыжки в воду и конный спорт

Сборная России принимает участие в конном спорте, однако не претендует на медали. Российских тяжелоатлетов не допустили до Игр из-за допингового скандала. Также состоятся соревнования по синхронным прыжкам с вышки среди женщин, где не участвуют спортсмены из России.

Игровые виды спорта

Сборная России по водному поло сыграет с Австралией, а российские волейболисты сразятся с командой Аргентины.

Олимпийские игры официально открылись 5 августа и продлятся до 21 августа.