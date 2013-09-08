Токио объявлен столицей летней Олимпиады-2020

Фото: ИТАР-ТАСС

Токио стал столицей проведения летних Олимпийских игр 2020 года. Такое решение было объявлено по итогам голосования Международного олимпийского комитета, прошедшего в Буэнос-Айресе.

Кроме столицы Японии на право проведения Игр претендовали Мадрид и Стамбул. В первом раунде из борьбы выбыл Мадрид, во втором с результатом в 60 баллов против 36 победил Токио.

Организаторы Олимпийских игр 2020 года обещают, что она станет одной из самых компактных в истории: добраться до любого из олимпийских объектов участники и зрители смогут всего за 30 минут.

Члены МОК отметили, что Токио - очень безопасный город с отлаженной инфраструктурой. По их мнению, здесь созданы наиболее комфортные условия для спортсменов. Однако слабым местом японской столицы считают близость АЭС "Фукусима", поврежденной землетрясением и цунами в 2011 году. Организаторы ИГР в Японии заверили, что радиация в Токио не превышает допустимые нормы.

Для столицы Японии это будет уже не первая Олимпиада. В 1964 году она уже проводила у себя Игры.

Напомним, летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в Бразилии в Рио-де-Жанейро.