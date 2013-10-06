Олимпийский огонь прибыл в Москву

В столичный аэропорт Внуково спецрейсом прибыл Олимпийской огонь – один из главных символов Олимпийских игр.
Из аэропорта в сопровождении байкеров его привезут на Красную площадь, где состоится церемония зажжения чаши. Как ожидается, в торжестве примет участие президент России Владимир Путин.
Огонь пробудет в городе три дня. 497 факелоносцев пронесут символ Олимпиады по набережным, улицам и мостам города. Посмотреть на это смогут все желающие.
Начнет эстафету Олимпийского огня пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. Стартует масштабный забег от Кремля.
Целиком на эстафету уйдет 123 дня - ровно столько, сколько остается до начала Игр в Сочи. В ней будут задействованы 14 тысяч факелоносцев, а огонь побывает на территории всех 83 субъектов Российской Федерации. 7 февраля эстафета финиширует на открытии Игр в Сочи.
По словам организаторов, эстафета Олимпийского огня "Сочи 2014" станет самой продолжительной за всю историю Игр. В зоне доступности от маршрута окажется 90% населения страны, таким образом, ее смогут увидеть около 130 миллионов россиян. В общей сложности огонь преодолеет более 65 тысяч километров, в том числе на автомобиле, поезде, самолете, на русской тройке и даже в оленьей упряжке.