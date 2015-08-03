Время победившего коммунизма: как жила Москва во время Олимпиады-80

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Ровно 35 лет назад в столице нашей Родины завершились летние Олимпийские игры. Главное спортивное событие наших времен впервые проходило в Москве. Чем запомнились эти Игры для горожан – в материале m24.ru.

Путь к коммунизму

Советский Союз был государством с чрезвычайно сильной идеологической начинкой. И надо же такому случиться, что к 1980 году, то есть как раз ко времени, когда в Москве должна была состояться Олимпиада, в умах государственных мужей возобладала мысль, что коммунизм построить невозможно. Не получается.

Объявили, конечно, не просто так. На то были причины, в том числе и экономического характера. Колосс Советского государства, прочно стоявший на ногах долгие 60 лет, к 1980 году почувствовал приближение серьезных финансовых неурядиц. В целесообразности проведения Олимпиады в Москве сомневался даже генсек Леонид Брежнев. Он предполагал, что Игры могут стать лебединой песней коммунизма. Советская экономика была как Боливар, а он, как все мы знаем, двоих не вывезет.

Тем не менее ударить в грязь лицом было никак нельзя. Раз уж Игры проводятся в столице, раз на них будет смотреть весь мир, надо подготовиться по высшему разряду. Исключить все элементы случайности, все предусмотреть, продумать. Не помешал даже самый масштабный бойкот Олимпиады – в Москву не приехали делегации более чем 60 стран.

А советским гражданам стали еще активнее рассказывать о том, что предстоящие Игры покажут, что такое этот развитой социализм. Иными словами, предлагали заглянуть в свое же собственное будущее. По крайней мере, то, каким его видело тогдашнее советское руководство.

Соревнования по стрельбе из лука на Олимпиаде. Фото: ТАСС/Александр Чумичев

101-й километр

Самое первое впечатление советских граждан от Игр – их тотальная закрытость от "неблагонадежных" элементов общества. Словосочетание "за 101-й километр" существовало и ранее, но в олимпийский год оно было актуальным как никогда. Партийное руководство поставило перед милицией весьма сложную задачу – полностью избавить город от бомжей, проституток, мешочников, фарцовщиков, криминальных элементов. Словом, от всех тех, кто мог повредить репутации Советского Союза.

В июле 1979 года был принят весьма интересный закон, который прямо указывал на необходимость вывоза всех вышеперечисленных групп граждан в спортивные и пионерские лагеря, а также в строительные отряды. Чтобы глаза не мозолили.

В столице поддерживалась идеальная чистота – милиция могла остановить на улице и сделать серьезное внушение за плевок на асфальт и окурок мимо урны. Многие советские граждане, в частности, так и запомнили это время – казалось, что город блестит, самоочищается, как какой-то организм, погруженный в воду.

В советских газетах и так не очень-то любили печатать информацию о криминальном мире, а в период проведения Олимпиады преступность просто растворилась. Но и у этого чуда есть свое объяснение. О том, что в главной стране социалистического лагеря есть организованная преступность, власти, конечно же, знали. Не хуже они были осведомлены и о том, кто именно является криминальным авторитетом. Прямо перед Олимпиадой провели масштабную операцию "Арсенал", в ходе которой было изъято чуть ли не семь тысяч единиц огнестрельного оружия.

А лидеры криминального мира один за другим оказывались в высоких кабинетах, где им наглядно, в схемах и цветных картинках разъяснялось, что с ними будет, если во время Олимпиады они рискнут начать дележ сфер влияния или заниматься какими-то криминальными делами. Поэтому во время Олимпиады Москва была самой спокойной столицей мира. Многие люди старшего поколения, когда говорят, что во время СССР можно было спокойно выйти ночью на улицу, имеют в виду именно 1980 год.

35 лет прошло со дня открытия московской Олимпиады-80

Товарное изобилие

Советские граждане были отнюдь не избалованы продуктовым изобилием. Сегодняшние прилавки супермаркетов людям начала восьмидесятых показались бы манной небесной. Что там было в ходу-то? Крабы, зеленый горошек, двухрублевая колбаса да картошка. Но не во время Олимпиады!

Примерно за три месяца до Олимпийских игр на прилавках столичных продуктовых магазинов появляются невиданные деликатесы. Нарезанный финский сервелат, салями, джем, зарубежное пиво и пачки Marlboro. Без преувеличения можно сказать, что эта сигаретная марка благодаря Играм стала почти культовой.

Воспоминания пенсионера Я тогда трудился на электростанции – ТЭЦ. Времени было совсем немного, поэтому на соревнованиях так и не побывал. Зато как во время Олимпиады закупился импортными сигаретами! Я тогда трудился на электростанции – ТЭЦ. Времени было совсем немного, поэтому на соревнованиях так и не побывал. Зато как во время Олимпиады закупился импортными сигаретами! Тогда еще шутка ходила, мол, Хрущев говорил, что в 1980 году будет коммунизм, а вместо него Олимпиаду устроили. Хотя надо признать, что эти несколько недель были очень похожи на коммунизм.

Юрий пенсионер

Каждый или почти каждый московский ребенок мечтал о жевательной резинке. А она была, упаковки выкладывались на витринах, соседствуя с запотевшими бутылками Pepsi. Москвичи влюбляются в продолговатые бутылки с темной жидкостью, весьма похожей на нефть. Не то чтобы раньше этого никто не знал, но в семидесятые годы в СССР Pepsi продавалась весьма ограниченно.

Разумеется, советское руководство прекрасно понимало, что счастливые жители Калуги, Рязани, Твери и других близких к Москве городов немедленно ринутся туда закупаться в надежде увезти как можно больше. Оно-то прекрасно помнило старую шутку про "длинный, зеленый, колбасой пахнущий" поезд Москва – Рязань. Поэтому на период Олимпийских игр въезд в столицу был только по пропускам.

Некоторые проблемы были даже у москвичей. Так, мои родители не могли попасть в город на протяжении двух часов, поскольку у милиции возникли подозрения, что они ездили не на свои кровные шесть соток, а всего лишь пробираются в столицу за финской колбасой.

Воспоминания москвички Город окружили кольцом постов ГАИ. Останавливали каждый автомобиль, который шел в столицу. Редкий случай – на Минском шоссе перед въездом в город, в Ново-Ивановском, была пробка из желающих попасть в город. Но пропускали не всех. Сначала стояли в пробке, а потом долго доказывали, что едем с дачи, а совсем не пытаемся купить финскую колбасу.

Валентина пенсионерка Город окружили кольцом постов ГАИ. Останавливали каждый автомобиль, который шел в столицу. Редкий случай – на Минском шоссе перед въездом в город, в Ново-Ивановском, была пробка из желающих попасть в город. Но пропускали не всех. Сначала стояли в пробке, а потом долго доказывали, что едем с дачи, а совсем не пытаемся купить финскую колбасу.

Праздник изобилия закончился одновременно с Играми. Следующее время товарного изобилия будет только в конце 1991 года, но это уже совсем другая эпоха.

Сама Москва

1980-й – это последний год старой Москвы. Год, делящий ее на "до" и "после". До 1980 года советские власти в общем и целом мирились с существованием в городе деревянных домов, кварталов старой застройки и тому подобных мест. Но допустить, чтобы какой-нибудь иностранец увидел их воочию? Нет, конечно.

То, что творилось перед Играми, впору сравнивать с эпохой Кагановича, когда столицу начали массово избавлять от "наследия царизма". В этот раз город избавляли от последнего кусочка старины. Целиком снесли несколько кварталов на проспекте Мира, там сейчас находится гигантская чаша спорткомплекса "Олимпийский". Прошлись по Соколу, Аэропорту – словом, Москва в буквальном смысле слова строилась заново.

"Москва гид": Деревянная Москва

К Олимпиаде построили целый ряд крупных спортивных объектов. И надо отметить, некоторые из них возводились на самой окраине города. Например, Олимпийская деревня на юго-западе и Гребной канал в Крылатском. Тихий и спокойный район Крылатское в то время считался одной из далеких окраин Москвы.

Всего в столице к Олимпиаде построили и реконструировали более 20 спортивных сооружений. Например, стадион "Лужники".

Культура

Не отстала от остальных и культурная часть. Песня Пахмутовой "До свиданья, Москва!" долгое время после Олимпийских игр исполнялась известными советскими артистами. Чаще всего – Львом Лещенко.

Специально к Олимпиаде была выпущена 13-я серия "Ну, погоди!", полностью посвященная спорту, а также мультфильм "Баба-яга против!". Последний особенно запомнился советским гражданам. По сценарию, медвежонок выбран талисманом Олимпиады, однако трио из Бабы-Яги, Змея Горыныча и Кащея пытается помешать ему принять участие в Играх.

Мультфильм стал культовым, а фраза "Баба-Яга против" – практически народной.

Не обошлось и без печальных событий. 25 июля, в разгар Олимпиады, в Москве умирает знаменитый певец и актер Владимир Высоцкий. Его смерть потрясла советское общество. Такой толпы на похоронах не было никогда после этого, казалось, что с любимым музыкантом прощается вся столица. Это событие на какой-то момент почти полностью затмило Олимпиаду.