Биатлонистка Ольга Зайцева: одна за всех

Ольга Зайцева. Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичка Ольга Зайцева – лидер женской сборной России по биатлону. О ключевых этапах карьеры спортсменки, "золотых" выступлениях в Турине и Ванкувере и шансах на победу в Сочи – в материале M24.ru.

Зайцева - не просто лидер сборной России. Это единственная действующая российская биатлонистка, которая является двукратной олимпийской чемпионкой. Поэтому к выступлению Ольги в Сочи будет приковано особое внимание.

Ольга Зайцева родилась в 1978 году в Москве. Интерес к зимним видам спорта Ольга начала проявлять с детства, занималась в лыжной секции.

В биатлон Зайцева попала совершенно случайно: в школьной команде не нашлось необходимого количества биатлонисток для участия в соревнованиях, и тренер предложил Ольге попробовать свои силы в другом виде спорта.

Зайцева довольно быстро научилась основам стрельбы и приняла участие в состязаниях, а позже - в 1994 году - полностью перешла в биатлон.

На протяжение пяти лет Зайцева оставалась малоизвестной для российской публики спортсменкой, участвовала в основном во всероссийских и отборочных соревнованиях. В то время в составе сборной России по биатлону блистали такие звезды, как Светлана Ишмуратова и Ольга Пылева-Медведцева, и пробиться в основной состав команды было отнюдь не просто.

Первый серьезный шанс проявить себя Зайцева получила в 2001 году. Молодой спортсменке дали возможность выступить на Кубке мира по биатлону. Причем не абы где, а в биатлонной Мекке – Оберхофе. Этап сложился не слишком удачно для Ольги, в спринте она заняла 24-е место, в гонке преследования стала шестнадцатой, а наивысшую для себя позицию заняла в масс-старте, где пришла к финишу пятнадцатой.

Фото: ИТАР-ТАСС

В том же сезоне Зайцева приняла участие в четырех этапах Кубка мира и лучше всего выступила в Рупольдинге, где в гонке преследования заняла 11-е место.

Выступление спортсменки расценили как успешное, и она отправилась в составе олимпийской сборной России на Игры в Солт-Лейк-Сити, где приняла участие в индивидуальной гонке.

С 2002 года начинается стремительное восхождение Зайцевой на биатлонный Олимп. В первой же гонке сезона спортсменка одержала победу в спринте. Затем последовали первые места в индивидуальной гонке, эстафете и смешанной эстафете.

Особенно удачным для биатлонистки выдался сезон 2004/2005. Зайцева шесть раз становилась первой и заняла четвертое место в общем зачете – самый высокий результат за карьеру. Но главными достижениями Ольги стали победа в эстафете на чемпионате мира и завоевание Малого хрустального глобуса в масс-старте. Кроме того, спортсменка выиграла Малый хрустальный глобус в эстафете.

На Олимпийские игры в Турине Зайцева ехала уже в роли "железного и проверенного" бойца. На нее возлагались медальные надежды, и они оправдались: москвичка выиграла золото в эстафете. Она бежала за сборную на третьем этапе и смогла создать отрыв от преследовательниц, который удержала Альбина Ахатова.

После игр в Турине за Ольгой закрепилось прозвище "Зайка" - так ее прозвали российские болельщики, отдающие дань таланту спортсменки.



После олимпийского триумфа Зайцева на некоторое время ушла из спорта, вышла замуж и родила ребенка.

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2007 году москвичка решила вернуться в спорт. Поначалу обстоятельства складывались не слишком удачно: в сезоне 2008/2009 Зайцева демонстрировала довольно средние результаты, финишируя в основном во втором десятке.

Прорыв произошел на чемпионате мира в корейском Пхенчхане. Буквально накануне первенства планеты группу российских биатлонистов уличили в употреблении допинга, запрещенные вещества обнаружили в допинг-пробах двух лидеров женской команды: Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой.

В таких условиях тренерскому штабу сборной России ничего не оставалось, как довериться испытанному бойцу. И Зайцева не подвела, выиграв эстафету и масс-старт. При этом в спринте и гонке преследования москвичка выиграла бронзовые медали.

Еще одной важной вехой в карьере Зайцевой стала Олимпиада в Ванкувере: золото в эстафете и серебро в масс-старте. Последняя из гонок получилась очень драматичной, после четвертой стрельбы Зайцева вместе с Медведцевой возглавляли гонку с преимуществом в 15 секунд над немками Нойнер и Хаусвальд, но те без особых проблем догнали россиянок. Нойнер заняла первое место, а Зайцева в упорной борьбе сумела опередить Хаусвальд в финишном створе.

Фото: ИТАР-ТАСС

В настоящий момент Зайцева - единственная действующая двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной России. И шансы Ольги на завоевание золота в Сочи весьма высоки.

Да, главными фаворитами в эстафете на сочинской Олимпиаде считаются не россиянки, а норвежки с немками. Реактивные Тура Бергер и Мириам Гесснер способны доставить массу неприятностей любой, даже самой хорошо укомплектованной команде. Но и сборную России нельзя списывать со счетов.

Есть шансы у Зайцевой и в других видах программы. Особые надежды стоит возлагать на масс-старт, который традиционно является сильным местом спортсменки, а также на гонку преследования.

В целом, шансы Зайцевой на завоевание золотой медали Олимпийских игр оценим примерно в 30 процентов. А вот шанс на то, что Ольга поднимется на пьедестал, огромен – российский эстафетный квартет уж наверняка будет в тройке лидеров.

Если оттолкнуться от математических ожиданий и расчета шансов, то просто по-человечески нельзя не пожелать удачи на Играх спортсменке, которая всегда выступала и за себя, и "за того парня", - "зайке", которая всегда бежала "одна за всех".

Василий Макагонов