В инциденте с нераскрывшимся кольцом в Сочи обвинили ирландских рабочих

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Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст назвал виновных в инциденте с нераскрывшимся кольцом на церемонии открытия Игр в Сочи. По его словам, случившееся стало плодом ошибки ирландских рабочих, сообщает "Р-Спорт".

Эрнст заявил, что ирландские риггеры (специалисты по обслуживанию парашютной техники) ночью уронили одно кольцо и не стали рассказывать ему об инциденте. В результате в ходе церемонии кольцо не раскрылось.

Константин Эрнст был главным креативным продюсером церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Сочи. Стоит отметить, что инцидент с кольцом обыграли на закрытии Игр: участники шоу сформировали пять колец, одно из которых было в несколько раз меньше других.

Россия завоевала 33 медали на Олимпиаде в Сочи, тем самым, побив предыдущий рекорд, когда на Играх в Калгари-1988 сборная СССР выиграла 29 наград. Наши спортсмены выиграли 13 золотых медалей, что является повторением лучшего результата команды СССР на Олимпийских игр в Инсбруке в 1976 году.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2018 году в корейском Пхенчхане.