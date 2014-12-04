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Спорт

04 декабря 2014, 17:39

В инциденте с нераскрывшимся кольцом в Сочи обвинили ирландских рабочих

Олимпиада в Сочи Константин Эрнст

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст назвал виновных в инциденте с нераскрывшимся кольцом на церемонии открытия Игр в Сочи. По его словам, случившееся стало плодом ошибки ирландских рабочих, сообщает "Р-Спорт".

Эрнст заявил, что ирландские риггеры (специалисты по обслуживанию парашютной техники) ночью уронили одно кольцо и не стали рассказывать ему об инциденте. В результате в ходе церемонии кольцо не раскрылось.

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Константин Эрнст был главным креативным продюсером церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Сочи. Стоит отметить, что инцидент с кольцом обыграли на закрытии Игр: участники шоу сформировали пять колец, одно из которых было в несколько раз меньше других.

Россия завоевала 33 медали на Олимпиаде в Сочи, тем самым, побив предыдущий рекорд, когда на Играх в Калгари-1988 сборная СССР выиграла 29 наград. Наши спортсмены выиграли 13 золотых медалей, что является повторением лучшего результата команды СССР на Олимпийских игр в Инсбруке в 1976 году.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2018 году в корейском Пхенчхане.

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