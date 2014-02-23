Россияне выиграли сразу три медали в мужском лыжном марафоне

Александр Легков после финиша. Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне заняли весь пьедестал в мужском лыжном марафоне на 50 километров свободным стилем. Удача улыбнулась Александру Легкову, который за два километра до финиша вышел на первое место и никому его не уступил.

За километр до финиша сформировалась группа преследования, куда вошли Максим Вылегжанин, Мартин Сундбю и Илья Черноусов.

Перед самой чертой Черноусов начал очень мощно работать и опередил Сундбю, финишировав почти одновременно с Вылегжаниным.

Судьбу серебра решил фотофиниш, показавший, что Максим пересек "ленточку" на долю секунды раньше.

Таким образом, Легков выиграл золото, Вылегжанин серебро, а Черноусову досталась бронза.

Это двенадцатое золото россиян на Олимпиаде в Сочи. Наша команда вышла на чистое первое место в медальном зачете.

Отметим, что на этих играх никому кроме голландских конькобежцев, не удавалось занять весь пьедестал в каком-либо виде спорта.