Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал в масс-старте на Олимпиаде

Марит Бьорген. Фото: ИТАР-ТАСС

Норвежская лыжница Марит Бьорген выиграла гонку с общего старта на дистанции 30 километров коньковым стилем и стала трехкратной олимпийской чемпионской Сочи.

Ранее Бьорген завоевала золото в скиатлоне (гонка на 15 километров со сменой стиля) и командном спринте.

Серебро и бронза в масс-старте также достались лыжницам из Норвегии. Второй к финишу пришла Тереза Йохауг, выигравшая в Сочи бронзу в гонке на десять километров. На третью ступень пьедестала поднялась Кристин Стейра. Лучшая из россиянок Наталья Жукова заняла 15-е место.

На Играх-2014 лыжникам осталось разыграть еще один комплект наград. 23 февраля мужчины выйдут на старт в гонке с общего старта на дистанции 50 километров.