Варламов займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией

Семен Варламов. Фото: ИТАР-ТАСС

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с Финляндией. Запасным вратарем заявлен Сергей Бобровский, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

На Олимпиаде в Сочи Варламов принял участие в двух матчах. Отметим, что в игре со сборной Словакии российский голкипер отразил все 27 бросков по своим воротах, а также два буллита.

Напомним, что матч 1/4 финала Россия - Финляндия пройдет 19 февраля и начнется в 16.30.