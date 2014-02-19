Форма поиска по сайту

19 февраля 2014, 14:45

Спорт

Варламов займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией

Семен Варламов. Фото: ИТАР-ТАСС

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с Финляндией. Запасным вратарем заявлен Сергей Бобровский, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

На Олимпиаде в Сочи Варламов принял участие в двух матчах. Отметим, что в игре со сборной Словакии российский голкипер отразил все 27 бросков по своим воротах, а также два буллита.

Напомним, что матч 1/4 финала Россия - Финляндия пройдет 19 февраля и начнется в 16.30.

Дневники Олимпиады
