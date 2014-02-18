Форма поиска по сайту

18 февраля 2014, 15:06

Словенка Мазе выиграла золото в гигантском слаломе на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Словенская горнолыжница Тина Мазе выиграла золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпиаде. Эта победа стала для словенки уже второй на Играх в Сочи. Ранее она первенствовала в скоростном спуске.

По итогам двух попыток Мазе показала результат 2 минуты и 36,87 секунды. Серебро завоевала австрийка Анна Феннингер, отставшая от победительницы на 0.07 секунды. На третью ступень пьедестала поднялась Виктория Ребенсбург из Германии. Ее результат 2.37,14.

Отметим, что горнолыжникам на Олимпийских играх осталось разыграть три комплекта наград. 9 февраля мужчины выявят сильнейших в гигантском слаломе, 21 февраля пройдет женский слалом, 22-го - мужской слалом.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 горные лыжи гигантский слалом

