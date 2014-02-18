Ванесса Мэй дебютировала на Олимпиаде в Сочи в горных лыжах

Ванесса Мэй. Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитая скрипачка Ванесса Мэй успешно дебютировала на Олимпиаде в Сочи. Она выступает за Таиланд под фамилией Ванакорн и приняла участие в соревнованиях по гигантскому слалому.

В своей первой попытке Мэй успешно доехала до финиша, отстав на 27 секунд от лидера - словенской горнолыжницы Тины Мазе.

Мэй заняла 74-е место - это наихудший результат среди всех участниц, которые добрались до финиша. Однако завершить дистанцию удалось не всем - девять спортсменок по разным причинам не смогли пересечь финишную черту.

Отметим, что скрипачка с четырех лет занимается горнолыжным спортом и пыталась выступить еще на Олимпиаде в Ванкувере четыре года назад. Тогда она столкнулась с упорным сопротивлением Национального олимпийского комитета Таиланда, который потребовал от нее отказаться от британского гражданства.

Перед Играми в Сочи НОК Таиланда пошел на уступки и разрешил Мэй выступить в горных лыжах. Скрипачка рассматривала возможность выступать за Великобританию, но в Соединенном Королевстве действуют слишком строгие правила отбора спортсменов на Олимпиаду, и Мэй решила представлять Таиланд.