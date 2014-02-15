Форма поиска по сайту

15 февраля 2014, 21:06

Спорт

Скелетонист Третьяков принес России четвертое золото на Олимпиаде

Александр Третьяков. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл золотую олимпийскую медаль на Играх в Сочи.

По итогам четырех заездов Третьяков показал время 3 минуты 44,29 секунды. Серебро досталось латвийцу Мартинсу Дукурсу (3.45,10), бронзовая награда у американца Мэттью Энтуана (3.47,26).

Отметим, что золото Третьякова стало первым для России в скелетоне на Олимпиадах.

Кроме того, российские спортсмены в восьмой день розыгрыша медалей на Олимпийских играх в Сочи превзошли результат Олимпиады в Ванкувере. На счету россиян после победы Александра Третьякова теперь 15 наград: четыре золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. На Играх в Ванкувере сборная России тоже выиграла 15 медалей, однако среди них три золотые, пять серебряных и семь бронзовых.

