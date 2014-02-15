Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2014, 16:40

Спорт

Россияне выиграли золото и серебро в шорт-треке на Олимпиаде в Сочи

Российские шорт-трекисты принесли в копилку сборной золото и серебро

Российские шорт-трекисты выиграли золотую и серебряную медали сочинской Олимпиады на дистанции 1000 метров.

Победителем стал Виктор Ан, прошедший дистанцию за одну минуту и 25,325 секунды. Еще один россиянин Владимир Григорьев завоевал серебряную награду (1.24,868). Бронза досталась голландцу Шинки Кнегту (1.25,611).

Таким образом, в активе сборной России теперь три золотые медали. Всего российские спортсмены на данный момент заработали 14 наград: три золотые, пять серебряных и пять бронзовых.

Отметим, что Виктор Ан стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Три золотые медали он завоевал на Играх в Турине, выступая за сборную Южной Кореи.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 шорт-трек Виктор Ан

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика