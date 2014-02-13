Сборная России по хоккею разгромила Словению - 5:2

Александр Овечкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по хоккею с победы стартовала на олимпийском турнире. В первом матче подопечные Зинэтулы Билялетдиновой разгромили словенцев со счетом 5:2.

Наша команда уверенно начала встречу и за первые четыре минуты дважды огорчила голкипера словенцев. Сначала красивый бросок удался Александру Овечкину, а затем Евгений Малкин реализовал выход один на один с Робертом Кристаном.

Однако затем у россиян перестала клеиться игра. Наши хоккеисты дважды не сумели реализовать большинство, а в самом начале второго периода получили гол в свои ворота - Семена Варламова пробил Жига Еглич.

В концовке второго периода команды обменялись голами. На точный выстрел Ильи Ковальчука голом ответил все тот же Еглич, воспользовавшийся грубой ошибкой Артема Анисимова.

И все же россияне довели дело до разгрома. В третьем периоде Валерий Ничушкин и Антон Белов установили окончательный итог в матче - 5:2 в пользу сборной России.

Отметим, что в матче между сборными Словакии и США был зафиксирован разгромный счет - американцы в буквальном смысле слова "уничтожили" словаков. Встреча завершилась с результатом 7:1 в пользу "звездно-полосатых".

По регламенту олимпийского турнира в следующий раунд соревнований выходят команды, занявшие одно из первых двух мест в своей группе, а также двое "лаки-лузеров", которые заняли в группах третьи места, но набрали больше очков, чем третья, не выходящая в плей-офф, команда.