Россиянка Никитина идет третьей после двух попыток в скелетоне

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская скелетонистка Елена Никитина идет третьей после двух попыток в скелетоне на Олимпиаде в Сочи. Лидирует британка Элизабет Ярнольд.

Никитина отстает от Ярнольд на 0,55 секунды. Промежуточное второе место занимает американка Ноэль Пайкус-Пейс с отрывом в 0,44 секунды от первого места.

Еще одна россиянка Ольга Потылицына идет на пятом месте с отставанием в 0,86 секунды от лидера, а Мария Орлова заняла шестое место с отрывом в 1,10 секунды.

Третья и четвертая попытки пройдут в пятницу. По их итогам определится победитель.