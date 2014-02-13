Юстина Ковальчик одержала победу в гонке на 10 километров на Олимпиаде

Юстина Ковальчик. Фото: ИТАР-ТАСС

Польская лыжница Юстина Ковальчик выиграла золотую медаль в гонке на 10 километров классическим стилем на Олимпийских играх в Сочи.

Ковальчик показала время 28 минут 17,8 секунды. Второе место заняла шведка Шарлотта Калла (+18.4 секунды), бронзу завоевала норвежка Тереза Йохеуг (+28.3).

Что касается сборной России, то лучшая из россиянок Наталья Жукова стала седьмой, отстав от победительницы на 57.7 секунды. Другие российские лыжницы заняли не смогли попасть в десятку сильнейших: Юлия Чекалева заняла 11-е место (+1.18.3), Ольга Кузюкова - 13-е (+1.24.1), Юлия Иванова - 17-е (+1.41.6).

Отметим, что это вторая олимпийская медаль для 31-летней Юсины Ковальчик. На Олимпиаде в Ванкувере она выиграла гонку на дистанции 30 километров классическим стилем.