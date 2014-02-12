Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля 2014, 13:17

Спорт

Горнолыжницы Гизин и Мазе поделили первое место в скоростном спуске

Фото: ИТАР-ТАСС

Представительница Словении Тина Мазе и швейцарка Доминика Гизин поделили первое место в скоростном спуске на Олимпиаде в Сочи.

Обе горнолыжницы показали время 1 минута 41,57 секунды. Бронзовую медаль выиграла Лара Гут из Швейцарии (0.10 секунды).

Российские горнолыжницы Елена Яковишина (+2.88) и Мария Бедарева (+3.72) заняли 28-е и 30-е места соответственно.

Отметим, что впервые в истории Олимпийских игр золотую медаль в соревнованиях горнолыжниц в скоростном спуске завоевали сразу две спортсменки.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 горные лыжи скоростной спуск

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика