Россияне остались без медалей в лыжном спринте

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне остались без медалей в мужском лыжном спринте. Сергей Устюгов претендовал на место на пьедестале, но угодил в "завал" из других участников забега и не смог финишировать в призах, получив повреждение.

"Жертвами" падения на трассе стали сразу четыре участника забега, которые "не справились с управлением" на повороте. Таким образом, борьбу за золото повели только норвежец Ола-Виген Хаттестад и швед Теодор Петерсон. Сильнее в этом противостоянии оказался норвежец.

Устюгов финишировал лишь пятым, а третье место занял швед Эмиль Йонссон, который сумел быстрее других сориентироваться после падения.

Отметим, что Петерсону после финиша потребовалась помощь врачей. Швед настолько выдохся, что не смог самостоятельно встать и лежал на снегу до тех пор, пока к нему не подбежали медики.