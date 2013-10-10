Фото: M24.ru

В Подмосковье завершился этап эстафеты Олимпийского огня. 10 октября он побывал в 5 городах Московской области.

Первым городом, принявшим главный символ Олимпиады, после столицы стала Коломна. К месту старта эстафеты лампаду с огнем доставили на трамвае. Почетными факелоносцами стали космонавт Михаил Тюрин, главный тренер конькобежной сборной России Валерий Муратов, а также хоккеист ЦСКА Сергей Широков.

Еще одним городом, который посетил Олимпийский огонь, стал Одинцово. Здесь факел несли олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Горшков, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Кроме того, главный символ Олимпиады побывал в Архангельском и Красногорске. Последней точкой эстафеты в Подмосковье стал Дмитров.

Помимо известных личностей факел пронесли педагоги, врачи, спасатели, а также пенсионеры. Во встречавших факел городах прошли праздники и концерты.

Теперь Олимпийский огонь направляется в Тверскую область.

Огонь зимних Олимпийских игр в Сочи накануне завершил турне по Москве. Вчера его в специальных лампадах подняли над столицей - на Останкинскую телебашню, а затем спустили в метро. Также огонь побывал в спортивном комплексе "Олимпийский", в больницах и школах города.

Старт московскому этапу эстафеты бал дан утром 7 октября на Васильевском спуске, куда факел принесли с Красной площади, где накануне состоялись первые забеги. Зажег его Сергей Собянин. Первым факелоносцем стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, за ней эстафету подхватила чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

"Пробег" символа Олимпиады по России финиширует 7 февраля будущего года в Сочи на церемонии открытия Игр.