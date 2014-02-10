Москвич Виктор Ан выиграл бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвич Виктор Ан принес России вторую бронзу в общем медальном зачете Олимпийских игр в Сочи. Спортсмен финишировал третьим в забеге на 1500 метров по шорт-треку.

На старте забега Ан держался в тени, занимая то пятое, то последнее место. Примерно за шесть кругов до финиша он активизировался и начал обгонять соперников одного за другим. За два круга до финиша определилась тройка спортсменов, которые вели борьбу за медали - канадец Шарль Амлен, китаец Хань Тяньюй и Виктор Ан.

Канадец оторвался от своих противников и завоевал золото. Ан и Тяньюй вели борьбу до последних сантиметров дистанции. Судьбу серебряной медали определил фотофиниш, который показал, что Ан пересек финишную черту на семь тысячных секунды позже китайца.

Таким образом, сборная России завоевала свою пятую медаль на Олимпийских играх. В копилке нашей команды одно золото, два серебра и две бронзовых награды. В общем зачете сборная России располагается на шестом месте, уступая Норвегии, Канаде, США, Германии и Голландии.

Отметим, что это первая олимпийская медаль россиян, завоеванная в соревнованиях по шорт-треку за все время участия нашей страны в зимних Олимпиадах.