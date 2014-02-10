Россиянку Бородулину дисквалифицировали за фальстарт в шорт-треке

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянку Татьяну Бородулину дисквалифицировали на соревнованиях по шорт-треку в рамках Олимпийских игр в Сочи. Конькобежка была отстранена от состязаний на дистанции 500 метров за фальстарт.

В предварительных забегах Бородулина допустила два фальстарта, поэтому судьи приняли решение дисквалифировать ее.

Тем не менее, полуфинал соревнований по шорт-треку не обойдется без представительниц России - Софья Просвирина квалифицировалась в следующую стадию соревнований.

Финал в этой дисциплине состоится 13 февраля в 16.05.