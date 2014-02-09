Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля 2014, 01:14

Спорт

Канадская могулистка Дюфур-Лапойнт выиграла золото Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Канадская спортсменка Жюстин Дюфур-Лапойнт выиграла золото Олимпийских игр в могуле. Второе место заняла ее сестра Хлоя.

Жюстин набрала 22,44 балла и менее чем на балл опередила сестру. Третье место заняла американка Ханна Керни с результатом 21,49 балла.

Финал прошел без участия россиянок. Регина Рахимова не смогла квалифицироваться в финальные соревнования, заняв восьмое место. Остальные наши девушки не добрались до полуфинальной квалификации.

Таким образом, в первый день Олимпийских игр сборная России не завоевала ни одной медали.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика