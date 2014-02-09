Канадская могулистка Дюфур-Лапойнт выиграла золото Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Канадская спортсменка Жюстин Дюфур-Лапойнт выиграла золото Олимпийских игр в могуле. Второе место заняла ее сестра Хлоя.

Жюстин набрала 22,44 балла и менее чем на балл опередила сестру. Третье место заняла американка Ханна Керни с результатом 21,49 балла.

Финал прошел без участия россиянок. Регина Рахимова не смогла квалифицироваться в финальные соревнования, заняв восьмое место. Остальные наши девушки не добрались до полуфинальной квалификации.

Таким образом, в первый день Олимпийских игр сборная России не завоевала ни одной медали.