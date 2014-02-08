Форма поиска по сайту

08 февраля 2014, 22:28

Фигуристка Липницкая выиграла короткую программу в командном турнире

Юлия Липницкая. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Юлия Липницкая одержала победу в одиночном катании в ходе командных соревнований на Олимпиаде в Сочи. Таким образом, сборная России квалифицировалась для участия в финале с первого места.

Липницкая уверенно откатала короткую программу, набрав 72,90 балла. Это позволило ей опередить известную итальянскую фигуристку Каролину Костнер, которая расположилась на второй позиции.

Третьей стала японка Мао Асада, уступившая Липницкой более восьми баллов.

По итогам коротких программ во всех четырех упражнениях сборная России уверенно лидирует в зачете, опережая ближайших конкурентов из команды Канады на пять очков. Третьими идут американцы - у них 27 баллов.

Отметим, что судьба медалей в командных соревнованиях решится 9 февраля.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 Юлия Липницкая

