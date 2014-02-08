Форма поиска по сайту

08 февраля 2014, 15:04

Спорт

Норвежка Бьорген стала четырехкратной олимпийской чемпионкой

Марит Бьорген. Фото: ИТАР-ТАСС

Норвежка Марит Бьорген стала олимпийской чемпионкой в скиатлоне. Представительница скандинавской страны завоевала четвертое олимпийское золото в своей карьере.

Серебряную медаль завоевала шведка Шарлотт Калла. Она уступила Бьорген в финишном створе и пересекла черту второй с отставанием в 1,3 секунды.

На третьем месте расположилась еще одна представительница Норвегии Хейди Венг, которая отстала от лидера на 13,2 секунды.

Выступление россиянок нельзя назвать удачным, хотя на медали в скиатлоне представители нашей страны и не претендовали. Лучшая из российских спортсменок - Юлия Чекалева - стала 15-й с почти двухминутным отставанием от Бьорген.

Наталья Жукова заняла 17 место, Ольга Кузюкова стала 24-й, а Ирина Хазова - 28-й.

Олимпиада-2014 скиатлон Марит Бьорген

