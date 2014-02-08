Американец Котсенбург стал первым обладателем золота на Играх в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Американец Сейдж Котсенбург стал первым обладателем золотой медали Олимпийских игр в Сочи. Он выиграл соревнования по слоупстайлу в сноуборде.

Котсенбург в первой попытке набрал 93,50 балла, этот результат никто не смог превзойти.

Второе место занял норвежец Столе Сэндбек. Он крайне неудачно исполнил первую попытку, несколько раз упал при выполнении трюков, но вторым шансом воспользовался на все сто процентов.

Обладателем бронзовой медали стал канадец Марк Макморрис.

Отметим, что единственный из россиян, заявленный для участия в мужском слоупстайле, - Алексей Соболев - не прошел в финал, заняв 12-е место.