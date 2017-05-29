Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая 2017, 17:00

Культура

Валерий Гергиев признан самым высокооплачиваемым деятелем культуры России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Министерство культуры РФ опубликовало сведения о доходах руководителей подведомственных организаций за 2016 год.

Самым высокооплачиваемым стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Его декларированный годовой доход составил 154,45 миллиона рублей.

Второе место у худрука Малого драматического театра Льва Додина с доходом 112,77 миллионов рублей.

На третьей строчке оказался худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков (76,14 миллионов рублей).

Четвертое место у худрука МХТ им. Чехова Олега Табаков (68,75 миллионов рублей), а пятое – у директора музея-усадьбы "Архангельское" Вадима Задорожного (46,76 миллионов рублей).

В первой десятке также оказались худрук Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов, худрук театра Наций Евгений Миронов, худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, худрук Государственного академического симфонического оркестра Владимир Юровский, а также ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Олег Табаков Владимир Спиваков Валерий Гергиев Министерство культуры РФ Лев Додин новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика