Валерий Гергиев признан самым высокооплачиваемым деятелем культуры России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Министерство культуры РФ опубликовало сведения о доходах руководителей подведомственных организаций за 2016 год.

Самым высокооплачиваемым стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Его декларированный годовой доход составил 154,45 миллиона рублей.

Второе место у худрука Малого драматического театра Льва Додина с доходом 112,77 миллионов рублей.

На третьей строчке оказался худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков (76,14 миллионов рублей).

Четвертое место у худрука МХТ им. Чехова Олега Табаков (68,75 миллионов рублей), а пятое – у директора музея-усадьбы "Архангельское" Вадима Задорожного (46,76 миллионов рублей).

В первой десятке также оказались худрук Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов, худрук театра Наций Евгений Миронов, худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, худрук Государственного академического симфонического оркестра Владимир Юровский, а также ректор ВГИКа Владимир Малышев.