"Табакерка" откроет юбилейный сезон пятеркой лучших спектаклей

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

25 августа "Табакерка" откроет новый сезон. К круглой дате, к своему 30-летию, театр представит специальную программу "5 лучших на старте сезона", в которую вошли хиты репертуара и премьерные спектакли.

Коллектив предлагает московской публике провести последние летние вечера на постановках разных лет. 25 и 26 августа в "Табакерке" покажут "Вий", спектакль, созданный режиссером Василием Сигаревым, обладателем многочисленных кинематографических наград. Два дня подряд в "Табакерке" сыграют другую свежую постановку, майскую премьеру – "Мадонна с цветком". 29 августа в афише заявлены "Волки и овцы", 30 августа – "Дьявол", 31 августа – "Школа жен". В спектаклях принимают участие: Роза Хайруллина, Максим Матвеев, Аня Чиповская, Сергей Угрюмов, Алена Лаптева, Александр Семчев, Ольга Красько, Яна Троянова, Андрей Фомин и др.

В день открытия сезона в фойе театра пройдет презентация мультимедийная ретроспективной выставки "Табаков русской сцены. Роль в истории", в рамках которой все зрители смогут приобрести одноименную книгу. Ее авторами стали сразу 50 учеников, коллег и друзей Олега Павловича. Это юбилейное издание выпущено ограниченным тиражом всего в 1000 экземпляров.

17 августа Олег Павлович Табаков отметил юбилей – худруку двух московских театров исполнилось 80 лет. В честь легенды сцены в МХТ имени Чехова прошел грандиозный праздничный капустник. В числе присутствующих были Владимир Машков, Константин Хабенский, Марина Зудина, Павел Табаков, Игорь Миркурбанов, Ирина Пегова Станислав Любшин и многие другие.