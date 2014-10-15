Олег Митяев: Путь от пляжного спасателя до прославленного барда

"Нераскрытые тайны": Восемь жизней Олега Митяева

Олег Митяев. Ради кого музыкант восемь раз рисковал собственной жизнью? Чудо природы – как рождаются творческие гении. Информационный поток подсознания – кто из нас способен видеть будущее? Песни-пророчества: что Олег Митяев предсказал сам себе? Почему великий Окуджава выбрал Митяева преемником? Кто и как спасал барда от безденежья? И чего так боится семья музыканта? Об этом читайте в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

"Не кочегары мы, не плотники"

1971 год. Страна живет под лозунгом "Прогресс и недра природы – для человечества!". Герои СССР – покорители Севера, первопроходцы, осваивающие новые земли Сибири. Вот кому хочет подражать молодежь.

Дружный, сплоченный 8 "А" средней школы №68 города Челябинска дает клятву не расставаться после школы и при первой же возможности стать геологами и всем вместе отправиться в экспедицию.

"Собственно говоря, геологи и вся вот эта романтика гитарная – оно просто витает в воздухе. И весь восьмой класс наш решил поступать в геологоразведочный техникум в городе Миассе под Челябинском. Это было однозначно: все поголовно – и девчонки, и мальчишки. Чего там дальше учиться, еще какие-то два года, когда сейчас уже будет готовая профессия – и романтика, и все дела.

Но что-то потом все как-то… В другой город надо переезжать, у всех нашлись какие-то отмазки. И я мучительно решал этот вопрос, и, проезжая на трамвае мимо красивого здания с колоннами, на котором было написано "Монтажный техникум", сразу всплыли кадры из фильма "Высота", "не кочегары мы, не плотники", Рыбников – тоже романтика. И я поступил", - рассказывает Олег Митяев.

Фото: mityaev.ru

Этот якобы случайный и легкомысленный поступок, совершенный в 16 лет, потянет за собой целую цепочку невероятных встреч и таинственных, порой мистических событий в судьбе Олега Митяева. С этого момента он будет жить по наитию, руководствуясь не логикой и здравым смыслом, а велением своего внутреннего голоса.

Именно этот незримый проводник долгие годы будет толкать музыканта на поиск собственного предназначения и даже поможет спасти чужие жизни. Загадочный голос или подсказки судьбы? Тайная миссия Олега Митяева.

Смысл жизни – тема вечная и столь же важная, как и сама жизнь. Предчувствие скрытой тайны миров, этого загадочного Нечто, дающего обоснование нашим побуждениям и поступкам, пронизывает всю нашу жизнь. Некоторые люди рождаются с мыслью, что у них есть особая миссия, и до самой смерти идут одной дорогой, но большинство из нас не раз задаются вопросом: чем заниматься в жизни, к чему стремиться? И для чего мы вообще пришли в этот мир?

Олег Митяев долгие годы искал ответы на эти вечные вопросы. Тайна его предназначения открылась ему еще в юности: с помощью череды фантастических встреч и совпадений все вокруг как будто подталкивало артиста к выбору пути. Но он упорно не хотел слышать то, что говорила Вселенная.

"Собственно говоря, случай и судьба, как же у меня там… Случайность – подарок бога. Случайность – промысел судьбы, вот так", - отмечает Олег Митяев.

300 песен, знакомых многим из нас с самого детства. "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!", "Лето – это маленькая жизнь" – всех этих народно любимых хитов могло бы и не быть.

"Мы все время, знаете, возвращаемся, это такая журналистская история, что мы все время возвращаемся к каким-то истокам. А потом ведь, после этого, было чуть ли не 300 песен написано. Я, в принципе, проехал все страны, я встретился с такими интересными людьми, столько всего произошло, а все время мы разговариваем о том, как это начиналось", - рассказывает Митяев.

Может быть, мы тоже пытаемся какой-то найти ключ, но этот ключ никому не пригодится. По-моему, у каждого свой ключ.

Тайны древних

Что за тайну так долго пытался раскрыть Олег Митяев? О каком же загадочном ключе жизни говорит музыкант? Величайшие философы былых столетий пытались найти тот самый ключ к разгадке человеческого предназначения еще во времена до нашей эры.

Платон предполагал, что разгадка кроется в душе человека. Она, обитая в сфере чистого бытия, созерцая образы и формы, может заглянуть за небесное и найти свою идею блага.

Основы учения буддизма, православия и ислама схожи в одном: нужно принять все, что дает нам жизнь. Человек не волен выбирать путь, но он должен понять, что за все добро и за все зло, что он совершит на земле, он получит по заслугам.

Основатель передовой науки ХХ века – психогенетики – Курт Тойч утверждал, что судьба – это программа, которую нам необходимо выполнить в процессе земного существования. Причем мы вправе влиять на нее и изменять к лучшему. Самые прогрессивные умы человечества до сих пор бьются над разгадкой величайшей тайны природы: есть судьба у каждого из нас, и как ее прочитать.

Фото: mityaev.ru

Митяев признается, всю юность он действительно жил в постоянном недовольстве собой: "Ищи свой ключ, в чем твоя миссия", – повторял он из раза в раз, не находя смысла существования. Внутренний голос требовал действий, интуиция буквально не давала ему покоя.

"Ты просто гуляешь по берегу озера, вдыхаешь запахи озона после дождя, и вот эта маета – самоопределение, чего как – она была абсолютно дикая. И никто мне не сказал: "А подумай, может быть, тебе куда-то туда или сюда", – понты какие-то, комплексы, непонятность абсолютная впереди", - рассказывает Олег Митяев.

Во время одной из таких прогулок по озеру, ругая себя и размышляя о бренности своей жизни, Олег заметил: далеко от берега из последних сил с водой борется ребенок. Олег, не задумываясь прыгнул в воду и спас мальчишке жизнь. Это было огромным шоком и потрясением для молодого парня.

Судьба как будто дала ему подсказку: ты можешь быть кем угодно, но если тебе представится шанс сделать добро – действуй. Правда, юношеское легкомыслие не позволило ее расслышать.

"Это я по молодости как бы считал, вынужденная такая история: когда живешь на озере, то, в общем-то, приходится кого-нибудь спасать. И сначала ты этим очень недоволен, потому что ты и сам там можешь утонуть, когда обезумевший утопающий тебя хватает за что попало, за сатиновые трусы, тебе остается только как пароходу его вывозить на берег", - говорит Олег.

"Выделяют две реакции на сильный стресс: это реакция апатии, отрицание его, когда человека как бы паралич охватывает, он ничего не может сделать, ничего сообразить не может; и наоборот, вариант мощнейшей мобилизации. И вот как человек себя поведет в необычной ситуации, в стрессовой ситуации?", - рассуждает психолог Артем Толоконин.

Например, какое-то чрезвычайное происшествие рядом проходит. Не будем говорить, какое, но какое-то. И кто-то понимает, что надо действовать и как действовать, включается что-то такое – человек сам даже не понимает умом, что такое – так называемое трансовое состояние у человека возникает. И из его памяти вдруг, из его подсознания, всплывают те образы, которые являются точными побудителями к действию. Человек быстро справляется с ЧП.

И не каждый человек способен на это. Не каждому, во-первых, это нужно, потому что нет такого побудительного фактора внутри.

Спасение людей

Этот случай юный Олег списал на случайность. Вскоре история забылась. Но ситуации с утопающими начали повторяться в его жизни с мистической периодичностью.

"Это я от скуки стал считать, сколько людей я спас, потому что это такое рутинное занятие: лежишь загораешь – и вдруг очередной утопающий орет. Чего ты туда полез? Ты идешь туда, плывешь, подплываешь. Но уже как-то ты осторожнее: третий-четвертый – это были уже такие подготовленные спасения. Я уже знал, как они себя ведут, поэтому действовал аккуратно, хладнокровно и уже профессионально", - вспоминает Олег Митяев.

К 20 годам Олег Митяев спас пять детских жизней. Интуиция, чутье или внутренний голос всегда приводили его туда, где кто-то нуждался в помощи. Что это – мистика, совпадение? Или же уроки судьбы, которые будущий музыкант должен был усвоить? И что было бы с Олегом, если бы тогда, в юности, ему не удалось вернуть кого-то из детей к жизни?

"Это, мне кажется, от дьявола какие-то посыльные делают. И не приведи Господь, конечно. Даже не хочу на эту тему разговаривать. Как-то вот оно до сих пор, слава тебе, Господи, мимо", - говорит Олег Митяев.

Под впечатлением от спасения жизней на воде, выпускник монтажного техникума Митяев отправился служить на флот, а потом и вовсе решил поступить в Физкультурный институт на тренера по плаванию. Думал – вот оно, главное и единственное призвание.

Фото: mityaev.ru

Что же касается творчества, то тогда, как и у многих в 70-е, в жизни Олега были песни под гитару на праздники, самодеятельность и сборники бардовской песни, залистанные до дыр. А вот взять и написать хоть строчку самому Митяеву даже в голову не приходило.

Писательский, актерский, музыкальный талант – что это, божественный дар или же наследственность? Генетическая предопределенность, заложенная в нас с самого рождения?

"У каждого человека в каждой клетке человека есть ДНК. В ДНК закодирована вся информация о том, как человек устроен, как он работает, как работают отдельные клетки, как работают целые органы. В том числе, в ДНК есть определенные генетические маркеры, определенные участки ДНК, которые отвечают за те или иные предрасположенности: либо заболевания, либо таланты. ДНК – она как бы частично передается от папы, частично – от мамы, в соотношении 50/50", - утверждает генетик Валерий Ильинский.

Можно получить определенные маркеры, которые обуславливают предрасположенность, например, к музыкальному слуху, абсолютному музыкальному слуху, можно получить маркеры, которые не обуславливают эту предрасположенность.

Генетика или божий дар?

Биологическое сходство детей с их родителями и предками – что это, наследственность или генетическая программа? Благодаря наследственности, в организма программируется группа крови, резус-фактор и сочетание белков. По мнению генетиков, мышление, телосложение, черты внешности, набор способностей и недостатков – все это отражается в нашей ДНК в момент рождения и формирует всю нашу дальнейшую жизнь.

"Это вероятности. Это просто математические вероятности, потому что есть выборки. В целом, такими зависимостями занимается популяционная генетика. Это скорее во многом математика, нежели генетика. И тут исследуются именно вероятности проявления тех или иных признаков популяции – в больших выборках людей или животных, или растений. И когда исследуются такие большие выборки, тут все – чистая математика. У 50% проявляется, у 50% не проявляется, например", - считает Валерий Ильинский.

Ученые Бостонского университета репродуктивной медицины Альфред Грин и Эдит Тейт в 2000 году сформулировали гипотезу генетической рулетки судьбы: они доказали, сверхталанты и сверхспособности человека напрямую зависят от удачливости яйцеклеток и сперматозоидов наших родителей.

При их слиянии и зарождении новой жизни в одном случае на свет появляется ребенок – передатчик лучших генов для потомков, а во втором – ребенок-носитель. Только в этом случае, при удачном стечении обстоятельств человек имеет шанс стать выдающимся писателем, ученым, спортсменом, музыкантом.

"Если и папа, и мама являются носителями двух копий, которые они получили в свою очередь от мамы и папы, предрасполагающих вариантов ДНК, то ребенок тоже получает предрасполагающие варианты. И тогда у него две копии, которые предрасполагают его к абсолютному музыкальному слуху", - рассказывает Ильинский.

О. Митяев, А. Филиппенко, Д. Михайлова. Фото: mityaev.ru

"Это надо очень сильно поработать либо родителям, либо воспитателям. Либо изначально ты должен родиться Ломоносовым. Есть ведь более простые пути: полстакана водки – ты наливаешь, и ты уже прекрасно себя чувствуешь, душа распахивается! И столько восторга! Для того чтобы вот это же ощущение получить за счет Стравинского – это надо много лет работать.

Как сказал Жванецкий, занятия физкультурой увеличивают жизнь на пять лет, но эти пять лет надо провести в спортивном зале, потому что не хватает образования или не хватает опыта, таланта.

"Ну, я так устроен – мозгов не хватает, в конце концов. И понятно, что для кого-то Борхес – это легко, это вообще первая ступенька, собственно говоря, а для кого-то это такая вершина. Я уж не говорю про "Ласковый май": ведь для кого-то "Ласковый май" – это, собственно говоря, сложно: как-то там много слов. Понимаете?", - говорит Олег Митяев.

Фатализм Олега Митяева

Если представить, что Олег Митяев – носитель удачливого ДНК, то почему же долгие годы талант поэта и музыканта в нем никак не проявлялся?

"Наверное, если бы я это понимал, тогда бы я не поступил в монтажный техникум и потом в институт физкультуры. Если бы я это понимал, если бы я предполагал, что я собираюсь выходить на сцену… Если говорить о каком-то писательстве, об этом не могло быть даже и речи. Я даже не задумывался, потому что рабочая семья в Челябинске", - утверждает Митяев.

Почему же выдающиеся способности во многих из нас дремлют годами и проявляются внезапно на разных этапах жизни? Современные психологи рьяно спорят с генетиками и отстаивают свою позицию рождения гения. По их мнению, нужно быть не просто носителем удачного ДНК, но и в жизни быть сплошным везунчиком.

Для человека очень важно в определенный момент встретить положительный импульс извне, найти человека, который будет разделять его желания и таланты и, главное, подтолкнет и поможет.

"Дело все в том, что каждое последующее поколение подсознательно стремится улучшить качество жизни по отношению к собственным предкам, то есть идти как можно дальше. Это как бы задача духовная, которая в глубине души у каждого человека присутствует. Он начинает заниматься тем, чем он действительно хочет заниматься, он становится абсолютно счастливым. А если человек счастлив, то он здоров", - считает Артем Толоконин.

"Годы шли, а никто не собирался ни писать, ничего делать. Я попал случайно на фестиваль авторской песни, о которой я вообще и не знал, а в то же время в 1977 году здесь уже вовсю шли фестивали авторской песни, московские все эти кусты, это было целое дело. Были живы Высоцкий, Суханов, Окуджава. И эта атмосфера меня заразила. А в то время на таких фестивалях собирались лучшие силы страны, потому что они больше нигде не могли себя реализовать. Это была такая отдушина. И конечно, я думаю, надо на следующий год приехать, но не с пустыми же руками, надо что-то написать", - говорит Олег Митяев.

Фото: mityaev.ru

Случайная встреча с талантливыми музыкантами стала для Митяева долгожданным катализатором. Атмосфера заставила Олега взять ручку, бумагу и попробовать что-то написать самому. Именно так на свет появились легендарные строки: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!" Эта песня буквально сотворила чудо – в одночасье она сделала из студента института физкультуры знаменитого и многообещающего барда.

"Чуда нет, в целом в науке в чудеса обычно не верят, хотя в целом люди, в лабораториях, по крайней мере, говорят, что если один эксперимент получился – это чудо, а вот уже доказанный факт – это когда эксперимент получился два раза. Механизм проявления талантов различен, иногда мутация в гене приводит к гиперэкспрессии, то есть увеличенному проявлению, синтезу каких-то белков, либо к их повышенной активности.

В большинстве случаев это ускорение, скорее, некий окружающий фактор, который привел к раскрытию этого таланта. То есть, грубо говоря, человек до 20 лет не пробовал писать стихи, а в 20 лет попробовал и понял, что ему это нравится, у него это хорошо получается, и талант у него начал раскрываться. Потому что талант сам по себе не может раскрыться, ему для этого нужен какой-то конкретный фактор, чтобы этот талант раскрылся", - считает Валерий Ильинский.

"Какие-то, наверное, врожденные понты заставляли меня писать дальше. Потому что, когда было две-три песни, прошло время, мне все говорят: "Ну что ты, все, что ли, исписался? Давай пиши". И на следующий год, когда я приехал на фестиваль, мне сказали: "Вы эту песню не пойте, потому что она уже напечатана на обложке буклета, давайте другую". Я говорю: "А другой-то нет". И пришлось писать. Вторая песня, как раз я ее вчера исполнял, это песня "Родильный дом", которую я стал писать по дороге из родильного дома, когда у меня родился сын", - говорит Олег Митяев.

В 1979 году в журнале "Смена" впервые опубликуют стихи Олега Митяева. После этого на пути молодого музыканта один за одним начнут возникать люди, неравнодушные к его творчеству.

"Судьба меня радовала такими встречами с Леонидом Филатовым. Я в силу своей провинциальной наглости сам ему позвонил, сказал: "Леонид Алексеевич, я вот такой автор неизвестный из Челябинска…". Я даже сейчас не помню повода, по какому я с ним встретился, но, в конце концов, эти встречи стали продолжаться. Наверное, если бы ему не было интересно, мы бы, наверное, не встречались", - рассказывает Митяев.

Судьбоносная встреча

Человеком, который помог открыть талант Митяева стране, стал великий бард Булат Окуджава.

"Прошло года два, и на телевидении вышла передача. Булат Окуджава ее увидел, позвонил на телевидение, узнал мой адрес и написал мне в Челябинск письмо. Он сказал, что "я посмотрел передачу, мне очень понравилось, вы очень выросли". И предложил встретиться. И эти встречи стали происходить. После встреч, после бесед такое подключение к какому-то другому миру для мальчика из Челябинска из рабочей семьи – многих вещей я просто не понимал, их ценности, их величия, что ли", - вспоминает Митяев.

Но почему Окуджава выбрал из толпы начинающих артистов именно Митяева? Что такого мэтр узрел в его творчестве? Сотни раз Олег задавал себе этот вопрос и до сих пор не может найти ответа.

"Я не знаю, это никому не известно. Булат Шалвович – это, конечно, планка невероятно высокая. И он говорил: "Не становись выступальщиком, аплодисменты, успех – это все такое наносное, надо писать, работать". Собственно говоря, я, сколько мог, работал", - утверждает Олег Митяев.

Невероятный опыт, творческие наставления и заряд вдохновения – весь этот багаж уникальных знаний Булат Окуджава передал молодому музыканту. Олег Митяев стал одним из самых прославленных бардов Советского Союза.

Казалось, чего еще желать? Можно было с головой уйти в творчество и, наконец, успокоиться, но внутренний голос артиста никак не унимался. Он твердил как мантру: "Ты можешь сделать больше, твое призвание – служить людям, ищи свой ключ".

Олег Митяев с Леонидом Куравлевым, в гостях у клуба "Белый попугай". Фото: mityaev.ru

"Собственно говоря, я знаю очень много людей, которые были лучшими, потом сломались и стали никем. Наверное, люди, которые ставят перед собой какие-то цели и потом не доходят до них, они ломаются и для них это большое несчастье", - считает Олег Митяев.

Современные психологи утверждают: творческие люди обладают сверхинтуицией. Исследование литературных, художественных и архитектурных произведений за последние тысячелетия заставило ученых не единожды прийти к невероятным открытиям.

Так, в мастерских Леонардо да Винчи, творившего в XV веке, когда не было изобретено даже электричество, были найдены чертежи подводных лодок и даже боевых летательных аппаратов по типу самолетов. В стихотворении Лермонтова "Предсказание", написанном в 1830 году, четко предсказано свержение власти царя и описан портрет будущего правителя-тирана Сталина.

Владимир Одоевский в своем романе "4338 год", изданном в 1835 году, рассказывает, что в будущем основными средствами передвижения станут воздушный и подземный транспорт. Электроход, снабженный гальваническими фонарями – прообраз метро, а электрические беспроводные разговоры – явный намек на сотовые телефоны.

И таких примеров сотни. Великие деятели искусств описывали в своих произведениях технические прорывы, свержение политического строя, войны и катастрофы за столетия до того, как они происходили в реальности. Но как этим людям удавалось заглядывать в будущее?

Поток подсознания

Психологи и нейрофизиологи Бостонского университета психологии выработали гипотезу пространственного временного потока. Они считают, что творческие люди, используя в процессе работы сразу два полушария мозга, погружаются в некий глубокий поток подсознания, где и получают видения и образы далекого будущего.

"Они попадают в состояние так называемого потока, в котором они могут творить по 6, по 8, по 12 часов в сутки, они могут не истощаться, они не замечают того времени, которое проходит. И это состояние, это психоэмоциональное высокое состояние потока может их подпитывать, может менять даже их физиологические реакции.

Они могут в состоянии творчества вылечивать сами себя, вытягивать себя на сцену, продолжать даже в более пожилом возрасте оставаться на сцене, работать для большой аудитории и не истощаться. Они это делают не за счет личной психологической силы, они это делают за счет особого состояния, которое называется поток, в которое они могут уже легко входить", - говорит психолог Артур Гараганов.

Любимая супруга Олега Митяева долгие годы наблюдала за тем, как рождаются на свет его стихи.

"Вообще это такой маятник, который ты, когда садишься, так раскачиваешь, потом – раз – и что-то… там оно как-то распахивается ненадолго, наверху, и ты в это время только успевай записывать. Но это очень мало. Я в доме писал песню "Небесный калькулятор", 30 секунд где-то. За 30 секунд что-то как-то сложилось и все", - рассказывает Олег Митяев.

"Когда мы стоим на остановке, вдруг мы задумались, мы попали в измененное сознание. Мы совершенно на другой волне. И в этот момент мозг интенсивно перерабатывает всю ту информацию, которую мы набрали до этого, он ее трансформирует", - говорит Артур Гараганов.

"Лето – это маленькая жизнь". Олег, кстати, рассказывает всегда, что это я ему в письме написала, страдаючи и скучая по нему, когда он был в Южной Африке на очень длительных гастролях. Я ему написала в письме: "Лето – это целая маленькая жизнь". И как Олег рассказывает, что из большой любви ко мне он убрал одно слово и воплотил эту песню в жизнь. Таким образом, я стала соавтором этой песни "Лето – это маленькая жизнь", - утверждает заслуженная артистка РФ, супруга Олега Митяева Марина Есипенко.

"Слава богу, что я с детства как летал, так и летаю. Сидишь пишешь-пишешь – что-то фигня какая-то. Значит, хит", - считает Олег Митяев.

Сейчас за плечами Олега Григорьевича Митяева 300 песен, два благотворительных фонда для помощи талантливым детям и молодежи и уже не пять, а восемь спасенных жизней.

"Это уже было профессиональное, когда я видел, что купается мальчик, я сидел в этом ресторанчике на берегу, я уже снял часы и был готов, левым глазом все время за этим следил. И так оно и произошло, что мамаша не была к этому готова", - вспоминает Олег.

"Вы знаете, я думаю, что он относится к таким людям, которые не думают в тот момент, когда надо кому-то помочь или кого-то спасти, что это будет стоить ему. Я просто смотрю на Олега, он только что сидел передо мной – и его нет. И я уже смотрю, как он этого пацана… Один выкарабкался, а второго он схватил, поставил, я стала орать, где родители. Вот он в чем был, с телефоном, не думая как, чего, куда, сразу. И такие случаи еще были", - говорит Марина Есипенко.

Фото: mityaev.ru

О том, что всю свою жизнь он работает не только поэтому музыкантом, но и спасателем детских жизней, Олег Григорьевич говорить не любит.

"Мне кажется, что здесь я, наверное, обыкновенный человек, и все, чего боятся обыкновенные люди, я, естественно, тоже боюсь. Тут уже пора понять, что без команды сверху этого не может так происходить ведь", - утверждает Олег Митяев.

"Как Олег говорит, слава тебе, Господи, что так все закончилось, слава богу, что мы были в этот момент здесь рядом, слава богу, что мы это увидели, и слава богу, что все нормально с пацаном. А там уж о каком-то геройстве или о чем-то, нет, речи не идет", - рассказывает Марина Есипенко.

"Мне сложно говорить о том, что то, что я делаю, на кого это влияет. Слава богу, что люди приходят, мы как-то общаемся. Но даже в большей степени, наверное, от этого я получаю больше удовольствия, и какое-то исцеление организма происходит, когда ты плохо себя чувствуешь, но после концерта прямо замечательно все. Иногда я себя чувствую психотерапевтом. Я собираюсь, собирается зал, и мы как бы о чем-то разговариваем, побалагурили, попели песни, и все разошлись в прекрасном настроении. Остается только искренне писать и пытаться постичь эту жизнь", - говорит Олег Митяев.

Олег Григорьевич признается: с годами он стал фаталистом. Разгадать секрет магии творчества он так и не смог. Как и ответить на вопрос, есть ли у каждого из нас какое-то высшее предназначение на этой земле.

Взглянув на всю свою жизнь с высоты своих лет, знаменитый поэт и музыкант пришел к выводу: сверху ему были надиктованы не только три сотни песен, но и все самые важные поступки, мудрые решения и добрые веления внутреннего голоса и интуиции. Небесный калькулятор всегда помогал ему любить, писать и помогать людям.