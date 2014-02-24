"Огонек": Почему Украина уже не станет прежней

Украина уже не станет прежней

Ситуация в Киеве на прошлой неделе менялась в течение считанных часов. Как бы то ни было, уже тогда было ясно, что Украина никогда не будет прежней.

Надуманные работники



Согласно "Атласу новых профессий", стране в ближайшем будущем обещаны киберпротезисты и ГМО-агрономы в массовом количестве. Откуда они возьмутся, атлас не сообщает.

Как подковать саламандру

Парламент ввел новации в избирательный закон: вернулись одномандатники, откорректированы нормативы по допуску к выборам партийных новичков, введены жесткие пороговые значения для допустимых огрехов в подписных листах. Однако эксперты убеждены, что самое важное - нарезка округов - еще впереди.

Грузию разделило приговором

Суд города Кутаиси приговорил экс-премьера Грузии Вано Мерабишвили к пяти годам тюрьмы. Приговор поляризовал грузинское общество: противники прежней власти считают его слишком мягким, а оппозиция называет дело политическим и убеждена, что власти это еще аукнется.

Зеркальное отторжение

Через четверть века после вывода советских войск Афганистан готовятся покинуть части США и НАТО. Уйти из негостеприимных гор им предстоит к концу 2014 года. В связи с этим возникает два извечных афганских вопроса: почему освободители снова бегут и кто придет им на смену?

Поселить и забыть

Программа переселения в Россию соотечественников из-за рубежа действует восьмой год. Несмотря на попытки ее модернизировать, вопросов к ней меньше не стало. Действительность все больше расходится с первоначальным замыслом, на местах в переселенцах видят не соотечественников, а конкурентов за рабочие места.

Разговор глазами

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения живописца и портретиста Зинаиды Серебряковой. Уникальные работы художницы были собраны в Третьяковской галерее, многие из них в Россию привезены впервые.

Ранний лед

Мамы олимпийцев рассказали "Огоньку", как воспитать чемпионов.

Паспорт в прошлое

Правительство Испании объявило о намерении предоставить гражданство потомкам испанских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. В Израиле ажиотаж: население вовсю ищет испанские корни.

