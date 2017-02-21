Александр Панайотов и Егор Крид станут героями телешоу "ОК на связи!"

Фото: odnoklassniki.ru

Онлайн-шоу "ОК на связи!" теперь будет транслироваться на телеканале "Москва 24" по субботам в 21:30 в сокращенном формате. Об этом сообщают авторы проекта.

Алексей Вершинин, главный продюсер "Москва Медиа", отметил, что продвижение телепрограмм и эфиров через социальные сети стало привычным делом: "Шоу близко нам по духу – оно сделано на высоком профессиональном уровне, динамично и не скучно. Такое партнерство дает нам качественную программу, которая уже зарекомендовала себя в интернете, и возможность использовать готовый контент, повысив тем самым рейтинг канала".

На сайте Одноклассники программа по-прежнему будет транслироваться в прямом эфире. Гостями первых выпусков нового сезона в конце февраля и начале марта станут Александр Панайотов и Егор Крид.

Первый выпуск "ОК на связи!" вышел 2 июня 2016 года. Героями программы стали тележурналисты, поп-исполнители, артисты театра и кино, блоггеры. Количество просмотров эфиров в онлайн-режиме составило более 30 млн зрителей. Эфиры с Константином Эрнстом, Александром Петровым и Михаилом Ефремовым в среднем смотрели более 2 млн уникальных пользователей.