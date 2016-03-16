Форма поиска по сайту

16 марта 2016, 13:00

В Одинцове с центральной площади не могут убрать новогоднюю елку

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В центре подмосковного Одинцова до сих пор стоит украшенная новогодняя елка. Местные власти не могут убрать дерево, так как к нему не может подъехать тяжелая техника, сообщает портал "Одинцово-ИНФО".

Власти заявляют, что убрать новогоднюю елку из центра города не так просто. "Мы не можем просто подобраться к елке. Каток вокруг нее поддерживается сетью трубочек по которым идет хладагент, и тяжелая техника не сможет пройти к ней", – отметил заместитель руководителя администрации Одинцовского района Виталий Савилов. Сейчас каток уже собираются демонтировать.

Горожане, в свою очередь, не против продолжения праздника и даже предлагают оставить елку до следующего года. Некоторые считают, что на снос главного новогоднего символа не стоит тратить деньги.

"Москва в цифрах": Куда деть новогоднюю елку

Одинцово елки новогодние елки фестивали и праздники

