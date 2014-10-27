Увольнения в Музее кино: кто готов разрешить конфликт

Сотрудники Музея кино уволились в полном составе

Конфликт профессиональных интересов, возникший между сотрудниками Музея кино и его директором Ларисой Солоницыной, готовы разрешить в Общественной палате России, сообщил корреспонденту M24.ru руководитель комиссии по культуре Общественной палаты города Москвы и член комиссии по культуре ОП РФ Михаил Лермонтов.

"В августе вступил в действие закон "Об основах общественного контроля". Поэтому сегодня Общественная палата вполне способна углубиться в эту тему и дать рекомендации и той, и другой стороне", – сообщил Михаил Лермонтов.

Как подчеркнул эксперт, аналогичных ситуаций в его практике немало. Подобная история происходит и в Музее Андрея Рублева. Там идет непрерывное противостояние ряда сотрудников и директора: по их словам, он использует территорию музея не по назначению.

Ранее сообщалось, что научные сотрудники Музея кино в полном составе подписали заявления об увольнении, мотивировав это тем, что потеряли доверие к директору Ларисе Солоницыной.

По словам президента Музея кино Наума Клеймана, его заявление подписано в первую очередь. Как заявила новый директор музея Лариса Солоницына телеканалу "Москва 24", она удивлена поступком коллег.

"Работа в музее идет, мы подали заявки в Минкультуры на две выставки следующего года и на два кинофестиваля. Я, честно говоря, удивлена такой ситуацией, потому что я, кроме работы, ничем не занимаюсь. Мне странно, что люди не хотят работать, хотя работа есть", – прокомментировала Солоницына.

Добавим, что на сайте музея размещено письмо-обращение к министру культуры Владимиру Мединскому.

"Под предлогом наведения порядка г-жа Солоницына "дисциплинарно" начала увольнять неугодных без предъявления им профессиональных претензий или предлагать уволиться по собственному желанию, - говорится в сообщении, которое подписали 23 сотрудника Музея кино.

В Министерстве культуры корреспонденту M24.ru пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.