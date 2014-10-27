Увольнения в Музее кино: кто готов разрешить конфликт

Конфликт профессиональных интересов, возникший между сотрудниками Музея кино и его директором Ларисой Солоницыной, готовы разрешить в Общественной палате России, сообщил корреспонденту M24.ru руководитель комиссии по культуре Общественной палаты города Москвы и член комиссии по культуре ОП РФ Михаил Лермонтов.
"В августе вступил в действие закон "Об основах общественного контроля". Поэтому сегодня Общественная палата вполне способна углубиться в эту тему и дать рекомендации и той, и другой стороне", – сообщил Михаил Лермонтов.
Как подчеркнул эксперт, аналогичных ситуаций в его практике немало. Подобная история происходит и в Музее Андрея Рублева. Там идет непрерывное противостояние ряда сотрудников и директора: по их словам, он использует территорию музея не по назначению.
Ранее сообщалось, что научные сотрудники Музея кино в полном составе подписали заявления об увольнении, мотивировав это тем, что потеряли доверие к директору Ларисе Солоницыной.
По словам президента Музея кино Наума Клеймана, его заявление подписано в первую очередь. Как заявила новый директор музея Лариса Солоницына телеканалу "Москва 24", она удивлена поступком коллег.
"Работа в музее идет, мы подали заявки в Минкультуры на две выставки следующего года и на два кинофестиваля. Я, честно говоря, удивлена такой ситуацией, потому что я, кроме работы, ничем не занимаюсь. Мне странно, что люди не хотят работать, хотя работа есть", – прокомментировала Солоницына.
Добавим, что на сайте музея размещено письмо-обращение к министру культуры Владимиру Мединскому.
"Под предлогом наведения порядка г-жа Солоницына "дисциплинарно" начала увольнять неугодных без предъявления им профессиональных претензий или предлагать уволиться по собственному желанию, - говорится в сообщении, которое подписали 23 сотрудника Музея кино.
В Министерстве культуры корреспонденту M24.ru пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
О Музее киноМузей кино был создан в 1920-х годах в рамках Государственной академии художественных наук, но через 12 лет – в 1932 году – его упразднили. Вторую жизнь музею дал Сергей Эйзенштейн в 1947 году, когда по его ходатайству был учрежден Сектор истории кино в Институте истории искусств Академии наук СССР. Еще через год – в 1948-м – был создан киноархив (Госфильмофонд), однако создание самого музея было отложено на неопределенное будущее.
Центральный музей кино был создан только в 1989 году. В 1992-м Музей кино становится самостоятельной организацией, его учредители – Государственный комитет Российской Федерации по кинематографии, Министерство культуры России, Конфедерация союзов кинематографистов и Союз кинематографистов России, затем к ним присоединяется "Совэкспортфильм". В 2001 году принято решение о придании Музею кино статуса государственного.
Основные виды деятельности Музея кино – собирание, систематизация, описание документов и материалов по истории кинокультуры, организация выставок, связанных с кинематографом, показ фильмов, вошедших в сокровищницу отечественного и зарубежного кино.