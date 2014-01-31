В офисе Общества защиты прав потребителей устроили погром

Неизвестные устроили погром в офисе Общества защиты прав потребителей

На московский офис Общества защиты прав потребителей напали 50 человек в масках и устроили там погром.

Как сообщает телеканал "Москва 24", инцидент произошел в доме №7 на Смоленском бульваре.

Там нападавшим попытались помешать сотрудники, но погромщики устроили потасовку. Инцидент был заснят на видео. По словам главы организации Михаила Аншакова, ворвавшиеся искали некий "Комитет солидарности с Майданом".

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и адвокаты общества. Они зафиксировали повреждения и составили протокол.

Между тем Аншаков на своей странице в Facebook написал, что неизвестные "бьют мебель, устраивают потасовки с сотрудниками и угрожают физической расправой".