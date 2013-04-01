"На улицах сейчас не хватает полицейских"

Виталий Притула. Фото: Пресс-служба ГУ МВД

Заместитель начальника Следственной части (СЧ) - начальник 4-го отдела СЧ по расследованию бандитизма и деятельности ОПС Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Москве, полковник юстиции Виталий Притула рассказал M24.ru о том, как в столице борются с организованной преступностью и что стоит поменять в Уголовно-процессуальном кодексе для более эффективной работы правоохранителей.

- Виталий Иванович, недавно подводились итоги работы за 2012 год, перед следствием были поставлены задачи на год текущий. Что изменилось в связи с присоединение территорий Новой Москвы, увеличились ли нагрузки на следователей?

- Действительно, проблем хватает. В ГСУ дела расследуют шесть отделов: три из них - дела общеуголовной направленности и еще три - экономической. В связи с присоединением новых территорий к Москве количество уголовных дел значительно увеличилось. Но чтобы следователи новых территорий города не оставались один на один с проблемами, наиболее резонансные дела мы забираем в Главное управление.

-Что, на ваш взгляд, необходимо исправить, в частности, в работе следствия?

- Основная работа следствия строится на законах. На мой взгляд, Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК) является слишком громоздким и, может быть даже, устаревшим. Дело в том, что в последнее время идет мощная пропаганда борьбы за права обвиняемых. При этом очень редко и мало внимание уделяется потерпевшим. Я считаю, что именно на них и должен быть нацелен закон. Если обвиняемый имеет право пользоваться услугами бесплатного адвоката, не свидетельствовать против себя и прочее, то потерпевший обязан являться на допрос к следователю, обязан давать показания на стадии следствия, затем в суде и так далее. Я считаю, что это надо исправлять. Я хотел бы, чтобы закон был больше направлен на защиту потерпевших. Кроме этого, я считаю, что должна быть упрощена сама процедура следствия по ряду очевидных преступлений. Если человека задержали на месте, к примеру, кражи кошелька, зачем затягивать сроки следствия. Ведь в США все значительно проще: полицейские задержали с поличным злоумышленника, рапорт написали, потерпевший на месте, украденные вещи - тоже, дежурный судья в присутствии дежурного адвоката сразу же выносит приговор и осужденного тут же отправляют в места лишения свободы.

У нас не так – нужно запросить все характеристики обвиняемого с работы, по месту жительства и т.д. А ведь, если использовать практику наших американских коллег, можно разгрузить количество содержащихся в следственных изоляторах, конвойную службу, оперативников и следователей. И главное - потерпевший видел бы незамедлительную реакцию правоохранительных органов. Мое глубокое убеждение заключается в том, что мы должны судить не лицо с фамилией, а конкретного человека, совершившего преступление, и неважно как его фамилия.

- Не кажется ли вам, что сейчас пошла новая волна бандитизма? Как с этим бороться? Ведь после реформы были закрыты стационарные посты ГИБДД, значительно сокращена численность сотрудников патрульно-постовой службы?

- Я считаю, что в 30-х годах XX века поторопились объявить, что с бандитизмом покончено. Сейчас совершается очень много преступлений. Что с этим делать? Я помню случай с одним известным артистом, которого вместе с дорогой машиной похитили в Москве и выкинули из нее в Рязанской области, но преступники были пойманы. Посты ДПС, действительно закрываются, полиция не успевает своевременно отреагировать на происшествие по "горячим следам". А на улицах сейчас не хватает людей, чтобы прикрыть эти точки. Я считаю, что это последствия серьезной ошибки, допущенной во время недавно проведенной реформы МВД, и надеюсь, что новый министр Владимир Колокольцев изменит эту ситуацию.

- Другими словами, дел, связанных с бандитизмом, у вас очень много?

- Да, например, сейчас следователи 4-го отдела расследуют уголовное дело против банды, которая занималась разбойными нападениями на людей, перевозивших большие суммы. Шесть граждан Грузии вычисляли людей, которые меняли крупные суммы денег в обменных пунктах, стреляли в них, либо резали ножами, после чего скрывались на машинах. Эта дерзкая группа действовала почти весь прошлый год. Сейчас все участники арестованы, но никто из них пока не сознается в преступлениях.

А вот другую банду мы уже направили в суд. Обвиняемые - лица азиатской национальности - таджики, киргизы и узбеки. Они занимались разбойными нападениями на московские склады, на которых хранились товары народного потребления: одежда, обувь, зонты и прочее. Злоумышленники ночью проникали на территорию склада и, угрожая боевыми автоматами и пистолетами (оружие изъято), подгоняли фуры и вывозили весь товар. Ущерб от такого налета составлял до 10 млн рублей. Затем, как мы полагаем, похищенный товар реализовывался как на территории Москвы, так и в других регионах.

Кроме этого, налетчики нападали на дальнобойщиков, которые ночевали в своих фурах в ожидании погрузки товара. У водителей отбирали деньги, мобильные телефоны, в общем все, что представляло какую-то ценность. Сложность в поимке преступников заключалась в том, что они между собой общались исключительно на этнических языках. Поэтому мы задействовали переводчиков, чтобы выйти на след банды.

Есть еще один пример. Сейчас заканчивается расследование уголовного дела по группе из 15 человек. Они на протяжении длительного времени занимались хищением денежных средств у одиноких престарелых граждан, в том числе инвалидов. Они представлялись социальными и медицинскими работниками и хорошо владели медицинскими терминами. Злоумышленники звонили пожилым людям, сообщали им заведомо ложную информацию о плохих результатах анализа крови или выявленном смертельном заболевании. Причем единственный способ лечения этой болезни требовал покупки дорогостоящих лекарств. За эти препараты злоумышленники выдавали раствор глюкозы. Его курьеры преступного сообщества развозили по адресам потерпевших. За курс лечения, в зависимости от диагноза "больного", приходилось отдать от 35 тысяч до 1,3 млн рублей. Люди платили, кололи себе "лекарство", но никакого положительного эффекта не замечали. Потерпевших по этому делу набралось порядка 50 человек. Все 15 членов организованного преступного сообщества задержаны. На их имущество, приобретенное на похищенные денежные средства, наложен арест, что поможет возместить ущерб потерпевшим.

- Какие качества, на ваш взгляд, необходимы следователю в работе?

- Каждый следователь обязан четко исполнять российские законы, быть порядочным, человечным и принципиальным. Например, у меня в отделе бандитизма нет ни одного случайного человека. Я лично изучаю характеристику каждого. И мне приятно, что из моего отдела вышло очень много грамотных руководителей, я горжусь этими людьми. Хочу отметить, что и у следователей тоже бывают такие моменты, когда им непросто общаться с родными обвиняемого. Например, когда нам приходится задерживать злоумышленников, проводить затем обыск в его квартире и уводить на глазах рыдающих матери, жены, малолетних детей а, порой, видеть слезы отца задержанного. Вот это самые, пожалуй, сложные моменты. И в такие минуты следователь должен уметь собраться и сделать свою работу, уметь найти для каждого члена семьи обвиняемого нужные слова. Это, я вам скажу, бывает крайне непросто. Но мы работаем для того, чтобы истина восторжествовала, и зло было наказано, поэтому и несем свой крест.

- В апреле будет очередная годовщина следствия, что вы пожелаете своим коллегам?

- Накануне праздника следствия я хочу всех поблагодарить, в том числе и наших ветеранов. В последнее время наша служба стала более открытой, и граждане начали понимать, что не зря платят налоги, они стали больше доверять правоохранительным органам. На имя руководства все чаще стали поступать благодарственные письма от граждан, которые просят поощрить следователей за проведенную работу. И я хочу всем пожелать и дальше выполнять достойно свой долг.

Беседовала Екатерина Карачева