27 ноября 2014, 13:23

Безопасность

Бойца ОМОНа ранили в живот на тренировке в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Боец ОМОНа получил ранение в живот на тренировке в Центре специального назначения столичного главка, сообщили M24.ru в пресс-службе московского ГУ МВД.

Инцидент произошел утром в четверг, 27 ноября. Как добавляет "Интерфакс", в ходе тренировки младший сержант случайно выстрелил в сослуживца.

Потерпевшего с ранением оперативно доставили в больницу. В данный момент угрозы его жизни нет.

По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с табельным оружием. По факту происшествия проводится служебная проверка.

Отметим, что в конце марта в дежурной части в районе Очаково-Матвеевское полицейский открыл огонь из пистолета по своим сослуживцам. Позже выяснилось, что стрелявший был пьян.

