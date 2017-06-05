Катарские дипломаты должны покинуть ОАЭ в течение 48 часов

Фото: Zuma/ТАСС/Artur Widak

Власти ОАЭ дали катарским дипломатам 48 часов, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия". Страна также прекратит морское и воздушное сообщение с Катаром.

Ранее сообщалось, что четыре арабских государства объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. В перечень вошли Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Причиной стало вмешательство Катара во внутреннюю политику стран.

Власти Саудовской Аравии и Бахрейна дали 14 дней, чтобы их граждане, находящиеся в Катаре, покинули страну. Бахрейн также заявил, что транспортное сообщение со страной будет закрыто в течение 24 часов.