В Мякинине построят центр социального обслуживания и детский сад

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В деревне Мякинино на западе Москвы построят многофункциональный комплекс и центр социального обслуживания. Об этом сообщается на сайте Москомстройинвеста.

Кроме того, в деревне появится новый продуктовый магазин, ресторан и гостиница. Также столичные власти планируют реконструировать многоквартирный жилой дом и разместить на первых двух этажах детский сад на 50 мест площадью 800 квадратных метров.

Поскольку с появлением новых зданий увеличатся нагрузки на инженерные коммуникации, в Мякинине возведут также очистное сооружение, трансформаторную подстанцию и газораспределительный пункт. Кроме того, в деревне появится новая улица - проезд, который соединит 2-ю и 3-ю Мякининские улицы.

Напомним, в ноябре в микрорайоне Павшинская пойма открылся пешеходный мост к метро "Мякинино". Пешеходный мост был заложен в мае 2013 года. Он стал самым протяженный в Московской области. Его длина составляет 422 метра, а ширина – 5 метров. Ранее жители микрорайона могли добраться до "Мякинино" только на маршрутке.