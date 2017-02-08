Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Музей современного искусства "Гараж" открыл свое арт-туристическое агентство, сообщает пресс-служба музея.

Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что акция как-то связана с открытием первой Триеннале российского современного искусства 10 марта.

В фэйсбуке и на официальном сайте Музея появилась информация, что начиная с 10 марта пользователи сайта смогут купить тур, забронировать который можно уже сейчас, выбрав один из 40 городов, дату поездки и количество человек. Пока что стоимость всех арт-туров составляет 400 рублей.

У арт-туристического агентства "Гараж" есть слоган: "Страна, которую вы не видели". В команде проекта – "профессионалы в сфере искусства и путешествий", у которых есть связи во всех регионах страны и которые гарантируют, что "современное искусство – не только столичное явление". Благодаря агентству путешественники смогут познакомиться с региональными арт-сценами и художниками.

