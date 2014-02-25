В Музее музыкальной культуры выступит Хубэйский театр Пекинской оперы

Сегодня, 25 февраля, в Музее музыкальной культуры имени Глинки в рамках фестиваля "Музыка мира" пройдет вечер Пекинской оперы. Хубэйский театр покажет фрагменты из нескольких классических китайских постановок. Пекинская опера не похожа ни на один традиционный спектакль в этом жанре. Это смесь театра, танца, музыки, циркового искусства и кунг-фу.

"Афиша": В музее имени Глинки покажут Пекинскую оперу

Помимо непривычной европейскому уху музыке в этих представлениях очень много символики – ни одного движения артист не делает просто так.

"Движения наших рук связаны с движением наших глаз. Мы обязательно должны уметь работать взглядом, а длинные рукава наших костюмов добавляют зрелищности и выразительности нашим движениям", - сообщил артист хубэйского театра Цзан Фэн.

Все костюмы выполнены вручную, и часто в единственном экземпляре. За музыкальное оформление отвечает ансамбль. Инструменты, на которых играют музыканты, можно рассмотреть на выставке в фойе музея. Так, здесь представлена китайская скрипка из бамбука с одной струной и прикрепленному к ней смычку.

Еще одна деталь оперы – грим, который показывает характер героя. Черный символизирует справедливость, белый – хитрость и лживость, красный – честность, зеленый – магию.

Начало – в 19.00.