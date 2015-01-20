На фестивале "2morrow/Завтра" покажут лучшие авторские фильмы 2014 года

Кадр из фильма "Дух времени". Фото: 2morrowfest.ru

С 20 по 25 января в Музее Москвы и Центре документального кино пройдет Международный фестиваль современного независимого кино "2morrow/Завтра". Помимо традиционных секций фестиваля, таких как Tomorrow и "Офсайд", будут новые программы, отображающие современность: "Шум времени" и Horror\Humor.

На фестивале покажут лучшие авторские картины, участвовавшие в мировых фестивалях-2014: Берлин, Канны, Венеция, Сан-Себастьян, Локарно, Торонто. Часть фильмов вошли в списки лучших, другие были выдвинуты своими странами на "Оскар".

Среди нашумевших дебютов будет второй фильм молодого итальянского режиссера Аличе Рорвахер "Чудеса", завоевавший Гран-при в Каннах. Лента рассказывает историю взросления юной Джельсомины, которая без подросткового бунта, тихо и уверенно покидает мир, созданный ее отцом на краю Италии.

В секции Tomorrow покажут смелые эксперименты. Один из главных фильмов – камерная драма "10.000 Км" испанского режиссера Карлоса Маркет-Марсета, в которой снялись всего два актера и их компьютеры, а точнее – общение по Skype молодой пары, которая пытается сохранить отношения на расстоянии. Фильм получил приз за лучший актерский дует на фестивале SXSW; а также призы в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший новый сценарист", "Лучшая актриса" и премию критиков на кинофестивалев Малаге.

Кадр из фильма "10.000 Км"

Документальная программа, составленная командой Beat Films, посвящена фильмам об общественном контексте и о том, как в нем существуют гуманитарии. Ключевая картина - Ai Weiwei: The Fake Case датского документалиста Андреаса Йонсена. Фильм показывает конфликт художника с государством и то, как он трансформирует этот опыт в искусство.

Главное событие "Офсайда" (программы российского регионального кино) - премьера короткометражных работ студентов Александра Сокурова из Кабардино-Балкарского государственного университета.

Помимо кинопрограмм, пройдет киношкола "2morrow Filmschool", цель которой - создать новое поколение фильммейкеров – профессионалов.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фестиваль "2morrow/Завтра" существует уже восемь лет. На этом столичном киносмотре показывают как артхаусный мейнстрим и смелый андеграунд, так и новые киноформы и лучшее наследие кинематографа.

