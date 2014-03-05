Ночную прогулку по театру организуют для гостей МОСТа

Фото: ИТАР-ТАСС

Акцию "Ночь в театре" 26 марта организуют в столичном театре МОСТ. Это совместный проект труппы МОСТа и музея имени Булгакова. Для посетителей организуют единое культурное пространство на Большой Садовой улице. В программе – театрализованная экскурсия по "нехорошей квартире", встречи с литераторами и режиссерами.

"В эту ночь здесь пересекутся музыкальные, поэтические и актерские миры. Историк театра, доктор искусствоведения Анатолий Смелянский прочитает лекцию "Булгаков и театр", заслуженный артист России Анатолий Белый исполнит стихи, режиссер Георгий Долмазян проведет мастер-класс "Как поставить спектакль", а балетмейстеры Юлия Вергун и Татьяна Станиславская научат красиво двигаться на сцене", - отметили организаторы проекта.

Гостям МОСТа разрешат сидеть на сцене, работать над образом в гримерках. Волшебные превращения в театральных персонажей будут проходить в фойе театра. Также гости смогу сфотографироваться а красной ковровой дорожке, которую раскинут в честь открытия обновленного центрального входа в театр.

Добавим, что акция организована в честь празднования международного Дня театра.

Вход на мероприятия будет осуществляться по спискам. Зарегистрироваться можно здесь.

Начало "Ночь в театре" в 19.00.