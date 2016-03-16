Жителям Фили-Давыдково вернули 435 тысяч рублей переплаты за тепло

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Жителям района Фили-Давыдково вернули 435 тысяч переплаты за теплоэнергию, сообщает mos.ru. Как выяснилось, управляющая организация дома 36 по Аминьевскому шоссе не учитывала показания общедомового прибора учета тепловой энергии и начисляла плату произвольно.

Проверка Мосжилинспекции показала, что размер платы за отопление, которую начисляли собственникам многоквартирного дома в 2015 году, фактически превышает расход тепловой энергии, указанный в счетах ресурсоснабжающей организации на 435 107 рублей.

При этом общедомовой прибор учета исправно работал. Таким образом, причиной переплаты можно считать некорректный сбор показаний. Управляющую организацию обязали провести перерасчет платы за услугу.

Напомним, в начале марта жителям двух новостроек в Зеленограде вернули около 100 тысяч рублей за неработающий мусоропровод. Поводом стала жалоба в Мосжилинспекцию на некорректное начисление платежей за ЖКУ: они оплачивали расходы на содержание и ремонт общего имущества, в том числе услугу по эксплуатации мусоропровода. При этом на протяжении четырех месяцев он не работал.

Выяснилось, что управляющая компания избавила себя от хлопот по содержанию мусоропровода и вывозу мусора, законсервировав мусороприемники. Жильцам приходилось выносить мусор на улицу, некоторые выбрасывали его из окон.