В районе Павшинская пойма не будут отключать водоснабжение

Подмосковный район Павшинская пойма не станут отключать от водоснабжения. Ранее в управляющие компании территории были направлены уведомления о возможном прекращении подачи воды от поставщика услуг, АО "Водоканал "Павшино". Компания сообщила, что с 29 июля в дома начнут поставлять на 50% меньше воды, а с 5 августа отключат совсем.
"Вопрос был урегулирован и в район Павшиской поймы поставка воды идет в полном объеме", – заявили в пресс-службе АО "Мосводоканал".
Областной поставщик услуг АО "Водоканал "Павшино" получает воду у столичного предприятия и распределяет ее на территории района. Именно "Мосводоканал" изначально заявил о том, что водоснабжение будет приостановлено из-за задолженности по оплате услуги со стороны области. Соответствующее письмо было направлено подмосковному водоканалу 14 июля этого года, за две недели до ограничения подачи воды.
Затем сообщение с просьбой погасить задолженности за услуги ЖКХ было отправлено местным управляющим компаниям (УК) от АО "Водоканал "Павшино". Две из шести УК района заявили M24.ru, что оплатили все услуги в полном объеме.
Воду пока действительно не отключали. "Нам еще не поступали жалобы на ослабление напора в кранах или другие проблемы с подачей воды", – рассказал руководитель ТСЖ "Спасский мост" Александр Зимин.
В ООО "Красногорье-дэз" отметили, что задолженностей по оплате коммунальных счетов у компании нет, однако помочь жильцам своих домов в случае централизованного перекрытия воды они могут. Если бы подачу воды перекрыли, то добросовестные жители пострадали бы наряду с неплательщиками.
Эксперт фонда Институт экономики города Владилен Прокофьев заявил, что поставщики не имеют права отключать водоснабжение в жилых домах полностью. "Из-за санитарных соображений холодную воду отключить можно только в случае аварии, если физически не возможно ее поставлять в район", – пояснил он.
По закону отключить могут только горячую воду и только на две недели.
Если воду отключают сами управляющие компании
Прежде чем отключить горячую воду, компания обязана письменно предупредить собственника квартиры о задолженности. Уведомление вручают жильцу под расписку или отправляют по почте заказным письмом. Если собственник квартиры не получил предупреждение, отключение считается незаконным.
Если в течение 30 дней с момента получения уведомления жилец не гасит задолженность, компания может ограничить предоставление коммунальной услуги. Об ограничении опять же нужно предупредить за трое суток письменным извещением.
Юрист общества защиты прав потребителей "Общественный Контроль" Мария Свиридова пояснила, что централизованное отключение целого района незаконно в любом случае. "Отключить воду могут только конкретному неплательщику. Причем при соблюдении всех процедур и предупреждений процесс займет восемь-девять месяцев", – отметила она.
В случае истории с Павшинской поймой, речь шла не о долге по оплате услуг со стороны потребителей, а о взаимных расчетах между поставщиками, добавила юрист. "В такой ситуации отключение ресурсов недопустимо. Если бы в итоге воду перекрыли, то и "Мосводоканалу" и местной компании это бы обошлось очень дорого – жители имели бы полное право обратиться в суд", – заявила Свиридова.
По словам эксперта, заняться поставщиками могла федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роспотребнадзор. Истцы имели бы право потребовать компенсацию морального вреда, перерасчет квитанций, компенсацию за неоказание услуги и к тому же административное наказание для ответственных. "От ФАС штрафы могли бы составлять миллионы рублей, от Роспотребнадзора десятки тысяч", – рассказала эксперт.
Отметим, что долги по оплате услуг ЖКХ жителей Москвы и области составляют более 20 миллиардов рублей. Доля физических лиц в сумме задолженности составляет только 20 процентов, остальные долги: предприятий и других хозяйствующих субъектов.