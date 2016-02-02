Мосводоканал опроверг информацию о прорыве трубы на юге Москвы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Мосводоканале заявили, что никакого прорыва трубы горячего водоснабжения на юге Москвы не происходило. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, на улице Стасовой ведутся плановые ремонтные работы.

"Плановые работы на водопроводных сетях ведутся на улице Стасовой в Южном округе. Излива воды нет, движение транспорта по улице не ограничивалось", – рассказали в Мосводоканале, уточнив, что на месте задействованы не аварийные бригады, а ремонтные.

Ранее ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД сообщил о прорыве трубы с горячей водой, которое произошло около 16:30 на улице Стасовой в районе дома № 4. В результате аварии движение по этой улице было полностью перекрыто. Также частично оказался недоступен 2-й Донской проезд.

Отметим, сегодня же на юго-западе Москвы рухнул башенный кран. Инцидент произошел на территории строительной площадки на Новочеремушкинской улице.

Большая часть стрелы крана после падения оказалась на огороженной территории, но вот часть ее повредила забор и перегородила тротуар. Никто не пострадал. Причиной мог стать сильный ветер, порывы которого сегодня достигают 17 метров в секунду.