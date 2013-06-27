В Подмосковье могут ввести "тихий час" днем

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 января будущего года в Подмосковье может появиться "тихий час" в дневное время. Областные депутаты подготовили поправки в закон "О тишине", согласно которым время с 13.00 до 15.00 станет "мертвым часом".

Людей, которые будут продолжать шуметь, громко слушать музыку и проводить ремонтные работы в доме в период "тихого часа", будут наказывать штрафами, согласно тексту законопроекта, размещенного на сайте Мособлдумы.

Кроме того, в тексте законопроекта предусмотрено увеличение "тихого часа" утром и вечером - с 21.00 до 8.00 в будние дни и с 22.00 до 10.00 в выходные.

Увеличение времени "тихого часа" - не единственное нововведение, которое планируется внести в закон "О тишине". Вместе с временем на отдых вырастет и размер штрафов, которые будут взимать с нарушителей. Предположительно, размер штрафов увеличится в 2 раза.

В действующей редакции закона нарушение тишины и покоя наказывается штрафом в размере до 2500 рублей для физических лиц, до 7 тысяч рублей - для должностных лиц, а юридические лица за нарушение тишины заплатят от 20 до 40 тысяч рублей.