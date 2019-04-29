Мослекторий покажет лекцию Петра Айду о музыкальном восприятии

Фото предоставлено организаторами

13 мая в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему – "Легко ли понимать и любить классическую музыку?"

Все мы часто слушаем музыку. Но задумываемся ли мы над тем, что конкретно и для чего слушаем? Доступно ли понимание классической музыки только избранным или это миф? Что на самом деле означает понятие "старинная музыка"? Что такое саунд-арт и звукоскульптура? Об этом и многом другом расскажет музыкант, лауреат премии "Золотая маска" Петр Айду.

Прямую трансляцию смотрите 13 мая в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.