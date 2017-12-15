Мослекторий покажет, почему прозодежда начала XX века вдохновляет сегодня

16 декабря в 16:00 в лектории павильона "Рабочий и колхозница" пройдет лекция эксперта в области моды и дизайна Ilektra Canestri.

В послереволюционной России мода воспринималась как важнейшая часть зарождающейся советской культуры. Конструктивистская мода – прозодежда и нормаль-одежда, текстиль на индустриально-промышленные темы, выкройки для повседневного гардероба. Над проектами работали знаменитые художники СССР: Варвара Степанова, Александр Родченко, Любовь Попова, Александр Экстер, Владимир Татлин и другие. Конструктивистские эксперименты в моде и стиле до сих пор вдохновляют дизайнеров своими геометрическими формами, ритмом, строгостью и лаконизмом.

Прямую трансляцию смотрите 16 декабря в 16:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.