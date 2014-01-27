Фото: M24.ru

В честь 70-летия со дня снятия блокады Ленинграда московские ветераны-блокадники получат дополнительную выплату в размере трех тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

Как информирует телеканал "Москва 24", он отметил, что на данный момент в столице страны проживает более пяти тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих отношение к снятию блокады Ленинграда. Для них из бюджета Москвы выделили свыше шестнадцати миллионов рублей.

День освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают 27 января. Торжественные мероприятия прошли в Москве на прошлой неделе.

Напомним, что блокада Ленинграда немецкими войсками длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. От голода, холода, болезней, а также во время бомбардировок погибли более 600 тысяч ленинградцев.